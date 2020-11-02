Суд у справі терактів в Charlie Hebdo перенесли через коронавірус у підозрюваних

Судовий процес над обвинуваченими в причетності до теракту в редакції французького журналу Charlie Hebdo в 2015 році перенесли щонайменше на тиждень через коронавірус у підозрюваних.

Про це повідомляє DPA.

Судовий процес вже був призупинений до вівторка після того, як у підозрюваного, Алі Ризи Полата, виявили коронавірус. Через це провели тестування інших обвинувачених, яких тримають під вартою.

Ще два обвинувачених отримали позитивний тест, ще двоє вважаються контактними особами.

"З огляду на протоколи у сфері охорони здоров'я, що вимагають ізоляції як позитивних, так і контактних випадків, слухання не може бути відновлено цього тижня", - заявив головуючий суддя Реджис де Хорна.

Трьох терористів, які в січні 2015 року здійснили напади на журнал Charlie Hebdo, поліцію і кошерний супермаркет, в результаті яких загинуло в цілому 17 осіб, вбили правоохоронці. Унаслідок теракту загинули 12 людей, було поранено ще 11. За декілька днів до нападу на редакцію тижневик у Twitter опублікував карикатуру на лідера ІДІЛ Аль-Багдаді.

Під судом перебувають підозрювані, яких звинувачують в наданні терористам матеріально-технічної допомоги або зброї. За даними слідства, троє обвинувачених виїхали на територію Сирії, контрольовану "Ісламською державою", незадовго до нападів. Їх судять заочно.

Нагадаємо, наприкінці жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подав кримінальну скаргу на французький сатиричний журнал Charlie Hebdo через карикатуру з його зображенням.

Туреччині назвали карикатури Charlie Hebdo на Ердогана "культурним расизмом". Публікацію засудили віцепрезидент Туреччини та прессекретар Ердогана.

Сатиричний журнал розмістив на обкладинці номеру карикатуру на турецького президента та зображення жінки в паранджі з оголеними сідницями та тацею з алкоголем.

Напередодні Еммануель Макрон заявив про необхідність боротьби з "радикальним ісламом". Така заява пролунала після жорстокого вбивства шкільного вчителя ісламістським радикалом в околицях Парижа. У відповідь на слова Макрона Реджеп Таїп Ердоган порадив тому перевірити психічне здоров'я. Після цього Париж відкликав свого посла з Анкари.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган в неділю знову публічно висловився про французького колегу Еммануеля Макрона.

27 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав громадян країни бойкотувати французькі товари.