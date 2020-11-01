"Лідери відомі: російські маріонетки та олігархи", - Зеленський про рішення КСУ

Він також додав, що "ніколи не дозволить цим темним силам досягти успіху у своїй спробі контрреволюції".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що за рішенням Конституційного суду щодо антикорупційного законодавства стоять "російські маріонетки" та деякі впливові українські олігархи.

Про це він повідомив у своїй статті для The Financial Times.

Зеленський висловив стурбованість тим, що на розгляді КСУ знаходяться низка подань"від проросійських депутатів та інших, підтримуваних олігархами", які можуть скасувати досягнення у ключових реформах - щодо банківської системи та Вищого антикорупційного суду.

"Ми змогли втілити життєво важливі реформи для нашої країни, але тепер КС погрожує цинічно зруйнувати їх. Лідери цієї кампанії добре відомі: це коаліція російських маріонеток та деякі впливові українські олігархи, які відчувають загрозу від роботи наших антикорупційних установ. Вони - проти інтеграції до ЄС і НАТО, проти співпраці України з МВФ та правового суспільства, від чого виграють 99%, а не 1%", - запевнив Зеленський.

Він також додав, що "ніколи не дозволить цим темним силам досягти успіху у своїй спробі контрреволюції".

Нагадаємо, що 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні було скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування). Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції ОПЗЖ від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.

28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване.

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Після цього президент подав до парламенту проєкт закону, що передбачає повернення відповідальності за недостовірне декларування та розпуск складу суддів КС. Крім того, Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів Конституційного суду України буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.