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КСУ визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства

Про що саме йдеться в рішенні і які саме положення антикорупційного законодавства КС визнав неконституційними, співрозмовник агентства не уточнив.

КСУ визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства
Фото: Вікторія Матола

Конституційний Суд України (КСУ) ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у КСУ.

"На закритій частині засідання було ухвалено рішення, яке набирає законної сили. Визначені положення визнано неконституційними", - сказав співрозмовник агентства у КС.

Про що саме йдеться в рішенні і які саме положення антикорупційного законодавства КС визнав неконституційними, співрозмовник агентства не уточнив.

Зазначається, що конституційність цілої низки положень ще вивчатиметься, оскільки суд виніс ухвалу про виділення справи в окреме провадження.

За інформацією колишнього нардепа, члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенко, на закритому засіданні у вівторок КС скасував ст. 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також норми щодо незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції "ОПЗЖ" від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про попередження корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.

Нагадаємо, 16 вересня велика палата Конституційного Суду України визнала неконституційними окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України" від 14 жовтня 2014 року неконституційними.

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