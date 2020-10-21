Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою Вахтанга Кіпіані
Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою Вахтанга Кіпіані
Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть
Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть
У Зеленського відреагували на рішення суду щодо книги про справу Стуса
У Зеленського відреагували на рішення суду щодо книги про справу Стуса
Справа Саркозі: висока ціна дорогої дружби з Каддафі
Справа Саркозі: висока ціна дорогої дружби з Каддафі
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
​Зеленський: Україна починає будувати дві військові бази для захисту Чорноморського регіону (оновлено)
​Зеленський: Україна починає будувати дві військові бази для захисту Чорноморського регіону (оновлено)
Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
Степанов у Раді назвав найгірший сценарій розвитку епідемії коронавірусу в Україні
Степанов у Раді назвав найгірший сценарій розвитку епідемії коронавірусу в Україні
Американська національна газета USA Today вперше в історії висловилася на підтримку одного з кандидатів у президенти
Американська національна газета USA Today вперше в історії висловилася на підтримку одного з кандидатів у президенти
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ викрила посадовців ДАБІ на незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів

За даними слідства, до організованої групи входили колишні й діючі чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади. 

Фото: https://ssu.gov.ua/

Служба безпеки України викрила посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, до організованої групи входили колишні й діючі чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади. 

“Для проведення оборудки фігуранти використовували підконтрольні «консалтингові» комерційні структури. Вони виступали посередниками між будівельними комерційними структурами та посадовцями ДАБІ під час їх «переговорів» щодо отримання дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єкта в експлуатацію. Роль комерційних структур полягала у наданні «позитивного» рішення щодо видачі документації”, - йдеться у повідомленні.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

Співробітники СБ України також задокументували, що посадовці ДАБІ незаконно видавали дозволи про початок будівельних робіт та сертифікати готовності вводу об’єкта в експлуатацію.

"За висновками профільних експертів, протиправні дії чиновників несли потенційну загрозу для життя і здоров’я населення", - повідомляють у СБУ.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - “Зловживання владою або службовим становищем”. Санкція статті передбачає до до шести років позбавлення волі.

правоохоронці провели понад 50 обшуків. Вилучена документація буде додана до доказової бази.

Нагадаємо, на Харківщині Служба безпеки України попередила неякісне будівництво та ремонт доріг на території області. Під час аналізу тендерної документації виявили, що у фірми-переможця відсутня власна матеріально-технічна база і штат працівників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також