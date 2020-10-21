За даними слідства, до організованої групи входили колишні й діючі чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Служба безпеки України викрила посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, до організованої групи входили колишні й діючі чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади.

“Для проведення оборудки фігуранти використовували підконтрольні «консалтингові» комерційні структури. Вони виступали посередниками між будівельними комерційними структурами та посадовцями ДАБІ під час їх «переговорів» щодо отримання дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єкта в експлуатацію. Роль комерційних структур полягала у наданні «позитивного» рішення щодо видачі документації”, - йдеться у повідомленні.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

Співробітники СБ України також задокументували, що посадовці ДАБІ незаконно видавали дозволи про початок будівельних робіт та сертифікати готовності вводу об’єкта в експлуатацію.

"За висновками профільних експертів, протиправні дії чиновників несли потенційну загрозу для життя і здоров’я населення", - повідомляють у СБУ.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - “Зловживання владою або службовим становищем”. Санкція статті передбачає до до шести років позбавлення волі.

правоохоронці провели понад 50 обшуків. Вилучена документація буде додана до доказової бази.

Нагадаємо, на Харківщині Служба безпеки України попередила неякісне будівництво та ремонт доріг на території області. Під час аналізу тендерної документації виявили, що у фірми-переможця відсутня власна матеріально-технічна база і штат працівників.