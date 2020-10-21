Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про погіршення стану здоров'я незаконно ув’язнених кримських татар Джеміля Гафарова та Енвера Омерова.

Про це повідомила пресслужба омбудсмана.

"За словами рідних, Джеміль Гафаров, інвалід ІІ групи, скаржиться на різке загострення хронічних хвороб. Його турбують постійні судоми в ногах, сильний біль у серці та різкі стрибки тиску. Енвера Омерова турбують сильні болі опорно-рухового апарату, які не дають вільно ходити. Крім того, наших громадян утримують в переповнених камерах, зокрема Джеміль Гафаров поміщений в камеру ще з 10 особами, де в наявності лише 6 ліжок. У камерних приміщеннях антисанітарія — велика кількість тарганів та клопів. Через те, що адміністрація місць несвободи не проводить санітарну обробку, рідні змушені передавати дихлофос та інші подібні засоби для боротьби з цією "живністю". Однак її настільки багато, що самостійно з цією проблемою наші співгромадяни вже не справляються", - зазначила Денісова.

Вона зауважила, що попри погіршення здоров’я українських громадян, керівництво місць несвободи, де їх незаконно утримують, ігнорує будь-які звернення про надання медичної допомоги.

Омбудсман уточнила, що ці факти свідчать про порушення статей 9, 10, 22 Мінімальних правил поводження з в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН та статті 3 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

"Звертаюся з вимогою до Уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової невідкладно забезпечити реалізацію прав громадян України та забезпечити надання необхідної кваліфікованої медичної допомоги, а також привести умови тримання у відповідність з Мінімальними правилами поводження з в’язнями", - заявила Денісова.

Також омбудсман просить відповідної реакції міжнародних партнерів та правозахисних організацій на порушення прав незаконно ув’язнених Російською Федерацією. Вона наголосила, що поки всі бранці Кремля перебувають у неволі, їхнє життя та здоров’я залишаються під загрозою.

Нагадаємо, у травні Денісова заявляла, що адміністрація пенітенціарних установ Росії відмовляється забезпечувати незаконно засуджених громадян України засобами індивідуального захисту, чим наражає на загрозу життя і здоров'я. Політв'язням запропонували купити маски за особисті гроші.