Денісова закликала не зменшувати санкції, не послаблювати міжнародний тиск на РФ

За словами омбудсмана, РФ на сьогодні переслідує з політичних мотивів 130 громадян України, 111 з них незаконно утримуються в місцях позбавлення волі.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова виступила на Комітеті ПАРЄ з питань рівності і недискримінації щодо «Положення кримських татар».

Про це повідомила пресслужба омбудсмана.

Вона вкотре звернула увагу міжнародної спільноти, що Російська Федерація дискримінує корінне населення, переслідує за переконання, порушує основні права і свободи громадян.

«Проводиться насильницька паспортизація кримчан - тільки отримавши російський паспорт, можна мати соціальні послуги та медичну допомогу, оплатити комунальні, влаштувати дитину в дитячий сад або школу. Ті, хто відмовилися від російського громадянства, відповідно до законів окупанта, вважаються іноземцями та підлягають депортації з конфіскацією житла і земельних ділянок. Близько 5 тис. цивільних осіб депортовані з Криму. 50 тисяч українських громадян заради збереження життя свого і своїх близьких виїхали з Криму», - повідомила омбудсман.

За її словами, 140 тис. громадян Росії були переміщені до Криму. Хоча дії по заміщенню корінного населення є військовим злочином.

«Порушується право власності корінного кримськотатарського народу. Знесено сотні будинків кримських татар, а земельні ділянки передано будівельним компаніям. З 2021 року РФ розширила перелік територій, де земельні ділянки не можуть бути у власності іноземців. Тож, земельну ділянку кожного громадянина України можуть конфіскувати або примусово вилучити», - зауважила Денісова.

Уповноважений наголосила на порушенні права на освіту рідною мовою. Близько 3 відсотків учнів з числа кримських татар в порядку факультативних занять можуть вивчати рідну мову. І додала, що Україна забезпечила право на освіту і право на свободу пересування громадян, які проживають під окупацією. Урядом України було спрощено порядок в'їзду і виїзду з тимчасово окупованої території у період карантину школярам для проходження ЗНО, а також вступу в українські вузи без іспитів. Більше 300 кримчан стали студентами. Але Росія обмежила право громадян України на свободу пересування. Дозволяється тільки один в'їзд-виїзд з Криму. Тому при вступі до навчального закладу на підконтрольній Україні території студент не зможе реалізувати своє право на освіту.

«Порушується право на свободу думки, совісті, переконань і релігії, Неправдиві звинувачення на адресу мусульманських громад, які не належать до проросійського Духовного управління мусульман Криму стали нормою в окупованому Криму. Засуджують за читання проповіді в мечеті (Юсуф Аширов), відправляють в карцер за вчинення намазу в камері слідчого ізолятора (Ельдар Кантіміров)», - зазначила омбудсман.

Людмила Денісова особливо наголосила, що РФ протягом 6 років переслідує за надуманими звинуваченнями громадян України, в тому числі кримських татар. Задокументовано випадки насильницького зникнення 43 осіб (39 чоловіків і 4 жінки), з яких 11 досі вважаються такими, що зникли безвісти. А на основі закону «Про протидію екстремістського діяльності» планують ввести кримінальну відповідальність з позбавленням волі до 10 років за публічні заклики до повернення окупованого півострова.

«У березні 2019 роки за участь в нібито терористичної організації «Хізб ут-Тахрір» арештовані 24 кримських татар, більшість з яких - активісти правозахисної організації «Кримська солідарність». За останні 2 роки заарештовано 35 учасників організації. А 16 вересня цього року суд призначив 110 років колонії суворого режиму для сімох її активістів. Наші громадяни містяться в нелюдських умовах. Вони відірвані від зовнішнього світу, страждають через тортури і жорстоке поводження, недоїдання, антисанітарію. Їм не надається необхідна медична допомога, хоча більшість - важкохворі. Посилки від рідних з необхідними медичними препаратами до наших громадян не доходять. Їх піддають психологічному тиску і безпричинно утримують в штрафних ізоляторах», - вкотре поінформувала Людмила Денісова.

Вона уточнила, що РФ на сьогодні переслідує з політичних мотивів 130 громадян України. 111 з них незаконно утримуються в місцях позбавлення волі. У тому числі 93 кримських татар.

З них 50 - у Криму і 43 - в РФ. 12 осіб утримуються в місцях позбавлення волі більше 5 років. Та підкреслила, що в сім'ях в'язнів Кремля залишилися без батьківської опіки і уваги 186 неповнолітніх дітей.

Уповноважений закликала не зменшувати санкції, не послаблювати міжнародний тиск на РФ, щоб змусити беззастережно, без будь-яких умов звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України.

«Україна розраховує на підтримку Парламентської Асамблеї Ради Європи в цьому питанні», - резюмувала Людмила Денісова.

Нагадаємо, у липні Денісова заявляла про нелюдське поводження з кримськими татарами у російських СІЗО. Український омбудсман закликала міжнародну спільноту продовжувати тиск на країну-окупанта.