"Європейська солідарність" повідомила про напад на її агітатора в Харкові

Харківська територіальна організація партії «Європейська Солідарність» повідомила про напад озброєного ножем агітатора провладної партії на активіста партії «ЄС» у Харкові. Про це йдеться у фейсбуці осередку.

"«Європейська Солідарність» у ході передвиборчої кампанії стикається з чималим тиском з боку конкурентів. Сьогодні зранку, 15 жовтня, в Харкові біля метро Студентська було здійснено напад на агітатора територіальної організації партії «Європейська Солідарність». Агітатор партії «Слуга народу» розкидав агітаційний матеріал та намагався завдати травм ножем нашому представнику. Злочинець з місця події втік», – йдеться у повідомленні.

Фотографії з місця події опублікувала народна депутатка Ірина Фріз.

«Європейська Солідарність» розцінює даний факт як грубе порушення виборчого процесу, це вказує на некомпетентність та неспроможність протистояти єдиній проукраїнській та проєвропейській силі в регіоні», – зазначає партійна організація.

Кандидати від «Європейської Солідарності» Артем Ревчук та Максим Зеленський звернулися до органів Національної поліції із заявою про скоєння кримінального правопорушення.

Нагадаємо, вчора мер Києва Віталій Кличко повідомив про ножове поранення волонтера від "Удару", учасника ООС, хлопець знаходиться в реанімації.