Голову Харківського окружного адмінсуду, яка попалася на передачі хабара, відсторонили від правосуддя

Вища рада правосуддя відсторонила від виконання обов’язків голову Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко, яка попалася на передачі хабара в розмірі 3 тис. доларів США.

Відповідне рішення ВРП ухвалила на засіданні 13 жовтня.

За даними пресслужби Офісу генпрокурора, строк відсторонення - до 22 листопада 2020 року в межах строку досудового розслідування.

Як повідомляли, голова Харківського окружного адмінсуду намагалася чинити тиск на одного з суддів, а потім спробувала дати йому хабар за ухвалення рішення на користь комерційної компанії в адміністративній справі щодо земельного питання.

21 вересня її викрито детективами НАБУ спільно з CБУ після передачі хабара.