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Голову Харківського окружного адмінсуду, яка попалася на передачі хабара, відсторонили від правосуддя

Термін відсторонення - до 22 листопада.

Голову Харківського окружного адмінсуду, яка попалася на передачі хабара, відсторонили від правосуддя
Фото: slovoidilo.ua

Вища рада правосуддя відсторонила від виконання обов’язків голову Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко, яка попалася на передачі хабара в розмірі 3 тис. доларів США.

Відповідне рішення ВРП ухвалила на засіданні 13 жовтня.

За даними пресслужби Офісу генпрокурора, строк відсторонення - до 22 листопада 2020 року в межах строку досудового розслідування.

Як повідомляли, голова Харківського окружного адмінсуду намагалася чинити тиск на одного з суддів, а потім спробувала дати йому хабар за ухвалення рішення на користь комерційної компанії в адміністративній справі щодо земельного питання.

21 вересня її викрито детективами НАБУ спільно з CБУ після передачі хабара.

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