Аудит "Нафтогазу" показав 75,5 млрд гривень втрат для бюджету - ЗМІ

В документі містяться результати ревізії діяльності НАК "Нафтогаз України" за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Державний аудит НАК "Нафтогаз України" показав наявність у діяльності компанії фінансових порушень, які призвели до втрат для державного бюджету у розмірі 75,5 млрд грн.

Про це йдеться у листі голови Державної аудиторської служби Геннадія Пліса на ім'я прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, копія якого є в розпорядженні "Європейської правди".

В документі містяться результати ревізії діяльності НАК "Нафтогаз України" за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

В ньому голова Держаудитслужби повідомляє прем'єр-міністру, що через фінансові порушення в НАК втрати державного бюджету склали 75,5 млрд гривень.

"Загалом ревізією АТ "НАК "Нафтогаз України" встановлено фінансових порушень та виявлено фактів неефективних управлянських дій (рішень) або ризикових операцій, що призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 176,2 млрд грн, у тому числі фінансових порушень, що призвели до втрат, - 75,5 млрд грн", - йдеться у листі.

Фото: epravda.com.ua

Фото: epravda.com.ua

Нагадаємо, проти керівників НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва відкрите кримінальне провадження. Приводом для цього стала діяльність менеджменту компанії.