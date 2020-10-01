Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова підбила підсумки судового засідання 1 жовтня у справі Віталія Марківа і назвала дати наступного судового засідання. Воно відбудеться 15 та 23 жовтня.

"23 жовтня будуть виступи захисту, і тоді будуть розглядатися клопотання, які були внесені 29 вересня", - сказала вона журналістам після завершення судового засідання.

Омбудсман заявила, що міланський апеляційний суд хоче дослідити справжність доказів, що представлені стороною обвинувачення. Денісова вважає, що це в цілому позитивний крок у розгляді апеляційної скарги у справі Віталія Марківа.

За словами Денісової, суд буде досліджувати новий переклад промов і допитів Марківа у зв’язку з тим, що перекладачка відмовилася від свого перекладу нібито через тиск з боку української діаспори.

"Ми вважаємо нікчемними всі переклади, які вона зробила. Невідомо, хто на неї тиснув, але вона сказала, що переклала не так. Тому сторона захисту запропонувала наново перекласти один день з текстом 52 хв., потім ще допит у камері, щоб усе-таки з’ясувати, як ці переклади були зроблені. Адвокати будуть це відстежувати. Щоб це був переклад, який можна прочитати, дослідити, щоб це було доказом невинуватості Марківа", - розповіла омбудсман.

Суд ухвалив рішення про новий переклад двох записів, і потім він буде їх досліджувати, обговорювати зі сторонами процесу.

Оновлення. Суд у справі Віталія Марківа призначив додаткові експертизи, повідомив голова МВС Арсен Аваков.

"Адвокати з нашої сторони свої позиції заявили, призначена додаткова експертиза. Сторона обвинувачення намагається інтерпретувати непрямі слова Марківа з прослуховування в тюрмі. Ніби було сказано «вбили журналіста», а намагаються інтерпретувати ніби «я вбив»", - цитує Авакова пресслужба МВС.

Фото: mvs.gov.ua

За його словами, українська сторона передала суду весь пакет експертиз.

"Ми провели експеримент в той же період, коли загинули Миронов і Рокеллі. Наполягаємо, що автомат не може стріляти на 1500 м і при цьому вбивати прицільно. І Рокеллі і Миронов не були в прямій видимості. Хочемо, аби також долучили записи, які надав Рігалон, там видно і чутно стрільбу, яка відбувалася в 200 м, а не зі сторони гори Карачун" - сказав міністр.

Фото: mvs.gov.ua

"Крім того, ми знайшли записку у кишені Миронова, де він переписувався з прессекретарем «ДНР» Хорошевою. Вони домовлялися із нею про зустріч із Гіркіним. Тому ми не виключаємо думку, що це була провокація - відправити іноземців під вогонь, а потім всю провину покласти на Україну", - зауважив очільник МВС.

Арсен Аваков також зазначив, що офіційно було запропоновано італійській стороні приїхати на місце подій, проте ніхто ні разу не приїхав.

"На мій погляд, це порушує права на захист, і рішення суду першої інстанції було висено на емоціях", - сказав він.

Крім того, Арсен Аваков зазначив, що вчора проходила пресконференція родичів загиблого Андрія Миронова. Вони не задоволені вироком Марківу і вважають його недійсним.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: пресслужба МВС

Нагадаємо, напередодні Денісова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його заступник Антон Геращенко разом із батьками Марківа полетіли до Мілана, щоб підтримати українця на суді.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення. Він перебуває під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію. У грудні видання The New York Times написало матеріал, в якому повідомлялося, що італійський суд використовував фейкові матеріали російських і сепаратистських ЗМІ у справі Марківа.

У січні 2020 Верховна Рада Україн прийняла заяву щодо кримінального переслідування Марківа в Італії. Апеляційний суд округу Ломбардія мав розглянути апеляційну скаргу навесні 2020 року. Однак розгляд апеляції було заблоковано через коронавірус. Повідомлялося, що апеляційний процес почнеться 29 вересня, а наступне засідання призначене на 1 жовтня.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера.

Крім того, захист Марківа має близько 20 свідків, які були безпосередніми свідками загибелі Роккеллі та його перекладача - росіянина Андрія Миронова - у травні 2014 року на Донбасі, що вказує на непричетність до трагедії нацгвардійця.

29 вересня в Мілані відбулося перше засідання апеляційного суду, але потім воно було перенесене. Україна очікує для Марківа виправдального вироку.