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Кабмін підтримав законопроєкти щодо запровадження в Україні класичного суду присяжних

Проєкт передбачає поступове запровадження суду присяжних, яке розпочинатиметься зі справ про злочини, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Кабмін підтримав законопроєкти щодо запровадження в Україні класичного суду присяжних
Фото: LB.ua

Кабінет Міністрів України схвалив проєкти законів, відповідно до яких в Україні запроваджується суд присяжних.

Про це повідомила пресслужба уряду.

"Для запровадження в Україні ефективного суду присяжних необхідно внести низку законодавчих змін, які, зокрема, мають спростити процес формування списку присяжних та удосконалити порядок залучення громадян України до участі у здійсненні правосуддя. Крім того, потребує перегляду порядок розгляду кримінальних проваджень колегіально судом і судом присяжних щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років та довічного позбавлення волі, розмежування функцій присяжних і професійних суддів, а також забезпечення розгляду таких справ у розумні строки", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до законопроєктів, передбачається спрощення порядку формування списків присяжних і зменшення мінімального віку присяжного з 30 до 25 років.

"На розгляд судом присяжних пропонуємо виносити справи з категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання понад 10 років, як такі, що мають найвищий рівень суспільної небезпеки. Адже запровадження розгляду справ судом присяжних стосовно усіх тяжких кримінальних правопорушень наразі є передчасним – впровадження такої моделі судочинства має відбуватись поступово, що дозволить створити дієвий механізм здійснення правосуддя", - пояснив міністр юстиції Денис Малюська.

Проєкт передбачає поступове запровадження суду присяжних, яке розпочинатиметься зі справ про злочини, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. На суд присяжних покладуть вирішення питань про винуватість чи невинуватість обвинуваченого. Рішення про винуватість вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 5 із 7 присяжних.

Нагадаємо, у червні 2019 у Зеленського заявили, що мають намір провести ревізію судової реформи

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