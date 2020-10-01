Прикордонники, які видворили Саакашвілі до Польщі, постануть перед судом

Колишні прикордонники, які у 2018 році затримали Міхеїла Саакашвілі та примусово перемістили його до Польщі, постануть перед судом.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Направлено до суду обвинувальний акт відносно двох колишніх посадових осіб Державної прикордонної служби України, а саме директора Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Держприкордонслужби та начальника Центру виконання спеціальних завдань Державної прикордонної служби України", - йдеться в повідомленні.

Колишніх прикордонників звинувачують у перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України).

У разі доведення провини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Слідство встановило, що у 2018 році колишні посадовці були причетні до організації та здійснення незаконного затримання Саакашвілі, позбавлення його права на вільне пересування та примусового доставлення до місця здійснення передавання (реадмісії) до Республіки Польща.

У ДБР додали, що стосовно інших високопосадовців органів державної влади, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 10 вересня 2017 року позбавлений громадянства України Міхеїл Саакашвілі прорвався на територію держави через польський кордон. 22 вересня Мостиський суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону, а 6 лютого 2017 року Саакашвілі було остаточно відмовлено в оформленні документів про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

У зв'язку з цим 12 лютого 2018-го військовослужбовці Держприкордонслужби разом з представниками Міграційної служби та Національної поліції повідомили Саакашвілі про його повернення в Польщу. Сталося це в центрі Києва, в ресторані "Сулугуні". Після цього Саакашвілі видворили в Польщу.

У травні 2019 Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.