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Одеський суд відправив Стерненка під нічний домашній арешт у Києві

Наступне засідання призначили на 9 жовтня.

Одеський суд відправив Стерненка під нічний домашній арешт у Києві
Фото: Lb.ua

Приморський районний суд Одеси відправив активіста та колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка під нічний домашній арешт.

Про це Стерненко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Суд дав мені знову нічний домашній арешт в м. Києві. Наступне засідання призначили на 09.10 об 11:00", - написав активіст.

Нагадаємо, що у травні 2018-го Стерненко вчинив спротив двом чоловікам, які намагалися на нього напасти. У результаті один з нападників отримав смертельне поранення та помер. Це був третій напад на Стерненка.

Через два роки активісту оголосили підозру в умисному вбивстві. За версією слідства, Стерненко, захищаючись під час нападу, поранив ножем двох людей, а потім наздогнав одного - Івана Кузнєцова - та завдав йому смертельного поранення. Тіло загиблого було знайдене майже за 100 м від місця першої сутички. Сам Стерненко в інтерв'ю LB.ua говорив, що вихопив ніж у одного з тих, хто на нього напав, і почав відмахуватися наосліп. Після цього нападники почали тікати, а через 30-40 хвилин один з них упав - у нього була рана на животі.

15 червня Стерненку призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 6 серпня Шевченківський райсуд міста Києва змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт. Термін запобіжного заходу минув у зв’язку із завершення терміну досудового розслідування.

13 серпня Сергій Стерненко повідомив, що справу направили до Приморського суду Одеси. За словами Стерненка, розгляд справи в Одесі небезпечний через імовірність нападів на нього.

1 вересня судді у справі Стерненка задовольнили клопотання адвокатів про свій відвід.

8 вересня Стерненко повідомив, що Верховний Суд залишив розгляд його справи в Одесі.

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