Затриманому повідомили про підозру, йому загрожує ув'язнення строком від двох до п'яти років.

Служба безпеки України повідомила про підозру жителю Львова, який намагався продати радіоактивні матеріали.

Про це повідомляє пресслужба управління СБУ у Львівській області.

"За даними попереднього слідства, чоловік незаконно придбав 17 радіоізотопних сповіщувачів диму. Ці вироби є джерелами іонізуючого випромінювання і містять ізотопи плутонію і америцію. Радіоактивні матеріали чоловік зберігав поряд з власним будинком. Затримали його під час спроби збуту виробів за 40 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/SBULviv

Фото: facebook.com/SBULviv

Фото: facebook.com/SBULviv

Фото: facebook.com/SBULviv

Наразі затриманому повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує ув'язнення строком від двох до п'яти років.

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала протиправну діяльність організованої злочинної групи Її учасники незаконно виготовляли та реалізовували фальсифіковані лікарські препарати на мільйони гривень.