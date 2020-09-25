За нардепа Юрченка внесли заставу

За виключеного зі "Слуги народу" народного депутата Олександра Юрченка внесли заставу у 3 млн гривень.

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, пише "Українська правда".

За її словами, заставу внесли в повному обсязі. Вона додала, що кошти внесли 24 вересня. ВАКС уже отримав довідку про надходження коштів.

Нагадаємо, що Юрченка підозрюють у одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбуренні до надання неправомірної вигоди службовій особі, вчиненому повторно, за попередньою групою осіб (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України).

За даними слідства, Юрченко завуальовано вимагав передати через посередника 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроєту та у подальшому 200 тис. доларів для підкупу нардепів-членів комітету.

Прокурори САП та детективи НАБУ після вручення підозри допитали нардепа Юрченка і вручили йому клопотання про обрання запобіжного заходу.

Пресслужба САП повідомляє, що антикорупційні органи проситимуть суд взяти Олександра Юрченка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 млн грн.

14 серпня стало відомо, що Олександр Юрченко вирішив добровільно вийти з фракції "Слуга Народу" на час розслідування справи про нібито хабарництво з боку його помічника.

15 вересня Ірина Венедіктова прийшла в парламент і заявила, що перш ніж підписати підозру, вона повинна знати час, місце, спосіб обговорення неправомірної вигоди.

"Єдиними фактичними обставинами, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених пропозицій змін, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юриста", - заявила Венедіктова.

Вона заявила, що без встановлення факту використання службового становища та факту одержання хабара повідомити про вчинення злочину неможливо.

У НАБУ звернулися з проханням до Венедіктової підписати підозру, зазначивши, що проводили спецоперацію з детективом під прикриттям, в ході якої з'ясувалася ймовірна причетність нардепа до корупції.

15 вересня ВАКС заарештував помічника Юрченка з альтернативою застави в 1,5 млн гривень. Він вніс заставу і вийшов з СІЗО вже на наступний день.

17 вересня Венедіктова підписала підозру та клопотання про арешт Юрченка. В Раді офіційно оголосили про виключення його з фракції "Слуга народу".

В Офісі президента повідомили, що народний депутат "Слуги народу" Олександр Юрченко, підозрюваний в причетності до вимагання хабаря, "втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради".

21 вересня ВАКС обрав нардепу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 3 млн гривен. Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у понад 6 млн гривень. На думку прокурорів, саме така застава могла б запобігти спробам Юрченка впливати на свідків чи ховатися від суду і слідства.