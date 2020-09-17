Помічник нардепа Юрченка уже вийшов із СІЗО

Підозрюваний у справі про можливе хабарництво народного депутата Олександра Юрченка Іван Фіщенко вийшов із СІЗО під заставу понад 1 млн гривень.

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, інформує УП.

"Учора вніс заставу в повному обсязі", - сказала Чемерис.

Видання пише, що під час судового засідання 15 вересня Фіщенко казав, що грошей на заставу, яку просила сторона обвинувачення, нема.

"5 мільйонів (таку заставу просила прокуратура – ред.)? Ви жартуєте? Звичайно, ні" (згідно з декларацією подружжя Фіщенків станом на кінець минулого року вони мали у накопиченнях близько 584,8 тисяч гривень – ред.), - заявив помічник Юрченка.

Нагадаємо, ВАКС заарештував помічника Юрченка з альтернативою застави в 1,5 млн гривень 15 вересня.

Про те, що Юрченко нібито причетний до вимагання хабара, кілька днів тому повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела.

За словами журналіста Юрія Бутусова, Олександра Юрченка та його помічника Івана Фіщенка спіймало НАБУ на хабарі, який ті нібито планували отримати за просування законопроєкту. До них нібито звернувся інвестор, який заявив про намір побудувати сміттєпереробний завод. І запропонував внести правки в законодавство, щоб надати компанії "зелений тариф". За це Фіщенко нібито вимагав 13 тисяч доларів.

3 серпня в компанії погодилися виплатити хабар. Через кілька днів Юрченко зареєстрував правки від себе особисто в законопроєкт № 2207-1 "Про управління відходами".

6 серпня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження у справі про хабарництво.

14 вересня стало відомо, що Олександр Юрченко вирішив добровільно вийти з фракції "Слуга Народу" на час розслідування справи про нібито хабарництво з боку його помічника.

15 вересня Ірина Венедіктова прийшла в парламент і заявила, що перш ніж підписати підозру, вона повинна знати час, місце, спосіб обговорення неправомірної вигоди. Вона заявила, що без встановлення факту використання службового становища та факту одержання хабара повідомити про вчинення злочину неможливо.

У НАБУ звернулися з проханням до Венедіктової підписати підозру, зазначивши, що проводили спецоперацію з детективом під прикриттям, в ході якої з'ясувалася ймовірна причетність нардепа до корупції.

17 вересня Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру Юрченку та клопотання про взяття його під варту. Цього ж дня Юрченка офіційно виключили з фракції "Слуга народу".