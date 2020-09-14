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ВАКС залишив Микитася під арештом із заставою 100 млн гривень

Екснардеп залишиться під вартою до 3 жовтня.

ВАКС залишив Микитася під арештом із заставою 100 млн гривень
Фото: maxim-mikitas.com

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою колишнього народного депутата, експрезидента будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася з альтернативою внесення застави в 100 млн грн.

Про це інформує пресслужба Апеляційної палати ВАКС.

"Сьогодні, 14 вересня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги прокурора та захисника у справі колишнього президента УДБК "Укрбуд" на ухвалу слідчого судді від 03 вересня 2020 року, якою підозрюваному продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 03 жовтня 2020 року з можливістю внесення застави у розмірі 100 млн грн. За результатами судового розгляду суд відмовив у задоволенні поданих апеляційних скарг та залишив в силі ухвалу слідчого судді від 03 вересня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Микитася підозрюють у привласненні майна Національної гвардії, з якою "Укрбуд" уклав угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс, а Нацгвардія за це мала отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Але у 2016-17 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва, вартість яких, як потім установила експертиза, виявилася на 81,6 млн грн меншою.

Також Микитасю закидають дачу хабара в розмірі 125 тисяч доларів голові Національної гвардії Юрію Аллерову.

У жовтні 2019 року Микитася взяли під варту із заставою 80 млн гривень, які він сплатив. У квітні ВАКС постановив стягнути гроші до держбюджету у зв'язку з порушенням Микитасем одного із зобов'язань, встановленого йому судом (Апеляційна палата пізніше вирішила стягнути тільки 30 млн, а не всі 80 млн).

Після цього йому призначили новий запобіжний захід у вигляді застави 100 млн гривень, який він оскаржив. Грошей ексдепутат не вніс.

28 травня ВАКС удруге відправив Микитася під варту.

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