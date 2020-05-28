ВАКС во второй раз отправил Микитася под стражу

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила под стражу бывшего народного депутата, экс-президента строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася с альтернативой внесения залога в 100 млн грн.

Судьи полностью удовлетворили жалобу прокурора, сообщает Центр противодействия коррупции.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в суд с ходатайством о заключении под стражу Максима Микитась с залогом в 100 млн грн. Однако судья назначил домашний арест, который прокуратура и обжаловала в апелляции.

Сегодня же Апелляционная палата полностью удовлетворила ходатайство прокурора и отправила Микитася под стражу с возможностью оплатить 100 млн грн залога.

Напомним, что Микитась подозревается в присвоении имущества Национальной гвардии, с которой "Укрбуд" заключил соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс, а Нацгвардия за это должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Но в 2016-17 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева, стоимость которых, как потом установила проведенная экспертиза, оказалась на 81,6 млн грн меньше.

Также Микитасю вменяют дачу взятки в размере 125 тысячах долларов главе Национальной гвардии Юрию Аллерову.

В октябре 2019 года Микитася взяли под стражу с залогом 80 млн гривен, которые он уплатил. В апреле ВАКС постановил взыскать деньги в госбюджет в связи с нарушением Микитасем одного из обязательств, установленного ему судом (Апелляционная палата позже решила взыскать только 30 млн, а не все 80 млн).

После этого ему назначили новую меру пресечения в виде залога 100 млн гривен, которую он обжаловал. Денег экс-депутат не внес.