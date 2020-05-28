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ГБР сообщило о подозрении судье из Барышевки, которая приостановила лицензию SkyUp

Елене Литвиненко вменяют вынесение заведомо неправосудного постановления.

ГБР сообщило о подозрении судье из Барышевки, которая приостановила лицензию SkyUp
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований 28 мая сообщило о подозрении бывшей судье Барышевского районного суда Елену Литвиненко, которая в мае 2019 года приостановила действие лицензии украинского лоукостера SkyUp.

Ей вменяют вынесение заведомо неправосудного постановления (ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса), говорится на сайте ГБР.

Литвиненко отказалась от получения письменного сообщения о подозрении, и его вручили председателю Барышевского районного суда для передачи подозреваемой.

Напомним, 24 мая 2019 года Барышевский суд приостановил лицензию SkyUp. Основанием для принятия определения о приостановке лицензии стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и не был ее клиентом. Истец - жительница Барышевки Оксана Пасенко - была подставным. Журналисты "Схем" нашли эту женщину, и она призналась, что не обращалась в суд.

Решение было вынесено вопреки установленного порядка отмены лицензии и с нарушением подсудности рассмотрения гражданского дела.

Постановление судьи Литвиненко не привело к остановке полетов авиакомпании и через несколько месяцев было отменено в апелляционной инстанции.

В январе 2020 года Высший совет правосудия решил уволить судью Литвиненко.

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