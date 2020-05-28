Сотрудник ГБР предоставил документ об аресте 42 картин, - координатор музея Гончара

Медиа-координатор музея Гончара Юлия Новосельцева заявила, что к директору музея пришел сотрудник ГБР, заставил подписать какое-то письмо и не дал сделать копию. Об этом она написала в фейсбуке.

"Сегодня, 28 мая приблизительно в 13:30, в музей пришли люди. Представились представителями ГБР, издалека показали свои удостоверения Петру Ивановичу (директору музею - ред.). Один из них представился следователем. Предоставил документ об аресте 42 картин. И попросил написать от руки о получении этого документа и его ответственность. Копию этой записки он не дал. Сфотографировать этот документ Петру Ивановичу также не дал. На вопрос господин следователь отказался отвечать и начал убегать. Мы прошли с ним к мосту Патона, но он потом заскочил в машину без номеров, наехал мне на левый ботинок и уехал", - рассказала координатор.

Она отметила, что это был тот же следователь, который блокировал работу музея Гончара 26 мая. Он отказался отвечать на любые вопросы, предложил обращаться в ГБР. Также просил показать картины, но музей ему отказал.

Напомним, спецназ Государственного бюро расследований попытался войти внутрь музея Гончара, где выставляются картины из частной коллекции Порошенко, в рамках уголовного дела о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу. Силовики не пропускали внутрь здания ни директора музея, ни посетителей, ни народных депутатов.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что силовики украли таможенные декларации из музея Гончара, которые утром были представлены вместе с экспозицией картин из семейной коллекции.

В ГБР заявили, что сотрудники Государственного бюро расследований отправились в музей Ивана Гончара "с целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий".