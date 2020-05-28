Правительство готовит программы выхода из экономического кризиса после эпидемии. В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса, помощь по безработице.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что имеющихся экономических программ для выхода из эпидемии недостаточно. Глава Кабмина пообещал на следующей неделе представить новые.

"Сейчас такая стадия выхода из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки от государства. Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии. Несмотря на то, что происходит в мире, нам нужно как можно быстрее создать новые экономические программы помощи", - подчеркнул президент.

Шмыгаль сообщил, что правительство подсчитывает потери от последствий эпидемии. Он также заверил, что, несмотря на слухи, коммунальные платежи не будут расти. Также он отметил, что уже почти неделю государство находится на так называемом плато: ежедневное количество тех, кто выздоровел от коронавируса, равно количеству инфицированных.

В то же время, министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь, отметил, что людям необходимо разъяснять, что безопасность во время выхода из карантина остается приоритетом. Он подчеркнул, что внекоторых странах, где быстро ослабляют ограничения, возникают новые вспышки инфекции.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что работает с международными экспертами над усовершенствованием второго этапа медицинской реформы для финансирования больниц и медиков в период выхода из кризиса, а со следующего года - перехода на новую, улучшенную систему медицины, которая обеспечит работу медучреждений и специалистов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак также сообщил о направлении 18 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста на неподконтрольную часть Донбасса.

Напомним, с 22 мая в Украине ввели адаптивный карантин, согласно которому регионы с благоприятной эпидемической обстановкой могут снимать ограничения, а другие - нет. По словам главы Минздрава, таблица показателей для ослабления противоэпидемических мероприятий будет обновляться каждый день.