Каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться из-за карантина, - опрос

Каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться из-за карантина.

Об этом свидетельствуют данные экспресс-опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией среди представителей малого и микробизнеса - участников проекта Unlimit Ukraine.

18% респондентов признались, что рассматривают вариант закрытия собственного бизнеса, 78% сообщили о потере дохода, и только 4% похвастались увеличением прибыли компании.

41% бизнесменов заявили, что планируют урезание зарплат, а 31% - сокращение сотрудников. Не будут снижать зарплаты и увольнять людей 26% и 48% респондентов соответственно. Остальные еще не определились.

"Больше всего предпринимателей беспокоит неопределенность текущей ситуации. В условиях, когда трудно предсказать продолжительность карантина и изменения в поведении потребителей, просчитывать любые сценарии развития своего бизнеса практически невозможно. Уменьшение объемов заказов, срыв сроков закупок и поставок, парализация каналов сбыта - вот только некоторые проблемы, с которыми столкнулся малый бизнес. В то время как доходы у многих компаний существенно уменьшились, расходы остались практически неизменными (аренда, коммунальные услуги), а добавились заботы по организации дистанционной работы или организации транспортировки сотрудников в условиях ограничения передвижения", - отмечает ЕБА.

Опрос проводился с 24 по 30 марта 2020 года среди аудитории проекта Unlimit Ukraine. В нем приняли участие 1811 предпринимателей - представителей малого и среднего бизнеса.

Напомним,на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о планах "перезапустить экономику" в мае.

Карантинные ограничения, требующие носить маски и тому подобное, скорее всего останутся, но людям трудоспособного возраста разрешат вернуться на работу.