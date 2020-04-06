Карта и возможности Украины

Какая же у нас огромная страна! Только давайте подумаем. Суммарно ВВП всех стран, которые вмещаются на фото – почти 3.5 ТРИЛЛИОНА долларов! Украина не дотягивает и до отметки в 150 миллиардов. Если предположить, что основным фактором производства была бы только земля, то это означало бы, что фактически мы используем свой потенциал чуть ли не в 20 раз менее эффективно и безалаберно, и откровенно глупо, чем наши самые близкие соседи.

Пример небольшой Словакии с площадью практически в любые две наши области. С населением в 5.4 миллиона человек, она производит ВВП в объеме порядка 110 млрд. долларов, что в пересчете на душу населения означает 20 тысяч долларов. А мы не в состоянии достичь для украинца и 1/6 части от того, что достигает словак? Не противно? Не стыдно? Не обидно?

Снова, отбрасывая все другие факторы производства и оставляя только земельный банк как основное богатство страны, мы должны были бы получить в 2019 году ВВП практически в 12 раз больше, чем словаки. Он должен был бы достигнуть отметки практически в 1.3 триллиона долларов. Но мы не смогли. Прогнозировано не смогли. Не смогли уже практически три десятка лет. А ведь стартовые условия и у них, и у нас были практически идентичными. И у нас, и у них много ментальных схожестей. И они, и мы были частью социалистического лагеря. И они, и мы имеем тяжелое прошлое. И они, и мы хотели лучшего будущего. И у нас, и у них ЛЮДИ заслуживали хорошей жизни. Тысячу раз да, что их подтолкнуло к реформам и борьбе реальная перспектива членства в успешном ЕС. Не хочу судить почему у нас лидеры нации того времени не смогли добиться такой же судьбы для нас.

«Поезд уже ушел». Или промчался? Без остановки на нашем полустанке? А кто-то видел его расписание? Он еще будет проходить мимо нас? Или проследует без остановки? А машинист согласится с тем, что если мы вывесим на нашем полустанке флаг ЕС все же взять и остановиться? И не важно, что в голове у многих политиков нет никакой Европы, а полная «дремучая Азия». Не надо ничего делать. Важно ведь изображать. Движение все – результат ничто?

Надо напомнить, что же мы имеем по факту? «Достижения» впечатляют. Не правда ли? ВВП на душу населения Украины чуть больше 3 000 долларов. Это сравнимо с Конго, Анголой , Марокко. Но мы все еще отстаем от Ботсваны и Экваториальной Гвинеи. Понятно, что в таком анализе есть искривления. Понятно, что уровень концентрации богатства в руках немногих сильно влияет на восприятие всех. Понятно еще очень много чего. Не понятно одно. Почему на плодородных землях, с трудолюбивым народом, с тем, что уже очень многие знают, как живут соседи и что они точно не лучше нас мы оказались не на том континенте?

Так может нам все же воспользоваться кризисом и переосмыслить свою роль в этом мире?

Наш потенциал просто неизмерим! Ведь европейцы давно поняли, что простота ведения бизнеса, уровень налогов, стимулирование внутреннего производства, продуманный протекционизм - это то что делает именно их страны сильными. И только туземцы согласны отдавать свой драгоценный ресурс в обмен на «бусы».

А может все же забыть про «доброго дядю», который придёт и «все порешает»? Может все же взять и сделать? Например, самое либеральное налоговое законодательство. Может взять и расчистить авгиевы конюшни, как минимум на нашей таможне, и найти дополнительный ресурс для бюджета? Может, пренебречь частью былых обещаний, которые все наши предыдущие власти давали в обмен на что-то призрачное в будущем, заменив их реальной защитой себя прямо сейчас? Например, на, как минимум, введение элементов протекционизма? Может все же взять и стимулировать глубокую переработку ресурсов так активно вывозимых сейчас на экспорт и начать продавать продукт, а не ресурс? Может все же покупать украинское и, только если нет такого, то тогда переходить к импорту? Может прекратить быть просто самовлюбленными, а сделать так, чтобы нас начали уважать, а не смотреть на нас как на бедных родственников?

Кризис – это не только трагедия и вызов. Кризис – это еще и шанс. Будет непростительно, если мы им не воспользуемся.