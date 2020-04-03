Коли з Держбюджету будуть «коронавірусні доплати» медикам?

Від 17 березня 2020 року з часу ухвалення Верховною Радою України "антикоронавірусного закону" минуло вже 17 днів. А розрекламовані 200% доплат з Державного бюджету, котрі мали розпочатися протягом тижня, «живуть» поки що лише у заявах високопосадовців, а не на рахунках наших лікарів та медичного персоналу. Скільки так буде тривати, чи не поставить це ще більше під сумнів наступний етап реформи, що стартував 1 квітня – у цьому блозі.

Фото: bigkiev.com.ua

Причина проблеми

Уряд розраховував знайти ці кошти через зміни до Державного бюджету України, котрі, як відомо, не були підтримані Верховною Радою. Тож тепер, коли не відома нова дата засідання парламенту, схоже цих грошей доведеться чекати ще довго. Та не лише українські законодавці винні у тому, що від слів про доплати з Держбюджету ніяк не можуть перейти до справи. Ось тут постараюся максимально доступно і на реальних прикладах пояснити, в чому ще є проблема і чому доплат можна чекати ще довго.

То скільки і хто виплачуватиме медикам?

Як відомо, задекларовано, що доплати мали б отримати працівники у закладах, котрі визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, а також залучені працівники екстреної медичної допомоги. Але наголошую, прямо вказується, що мова про заклади, котрі уклали договір про медичне обслуговування на відповідний пакет медичних послуг із Національною службою здоров’я. Для непосвячених – мова про модель переліку медичних послуг + лікарські засоби, з описом що і як держава готова оплачувати. Іншими словами - за що і як оплачуватимемо 200%.

Проте, як відомо, за пакетами медичних послуг НСЗУ платитиме лише з 1 квітня 2020 року. Жодної інформації, як має виглядати 28 за рахунком «антиковідний пакет послуг» для 240 лікарень поки що немає.

Зрештою, лише позавчора МОЗ офіційно висловився, що обіцяні 200% стануть трьома посадовими окладами, наголошую за березень 2020. Ніхто не говорить за квітень і далі, очевидно, мова про найгірший сценарій – платитимуть по «антиковідному пакету», якого станом на сьогодні нема.

Місцеве самоврядування, усвідомлюючи, що з доплатами у центрального уряду не зовсім складається, одразу взяли для себе звичну модель доплат у кризових ситуаціях. Так, на Львівщині виплачено один додатковий посадовий оклад усім працівникам обласних трьох установ + швидкої, котрі на передовій з коронавірусом, - 20 млн грн. Також у березні, на місцях мобілізовано ресурси для аналогічних доплат решті 7 лікарням на другому рівні.

Але, якщо наказ МОЗу стосується лише коштів місцевого самоврядування, то я можу лише привітати з цим усі місцеві ради – держава вкотре «повісила» на нас свої обов’язки. Хоча, навіть без провалених змін до Держбюджету уряд міг березнем провести ці видатки. Але цього разу знову перемогли фінансисти -консерватори, в народі «бухгалтери». На додачу нестримне бажання вирішити коронавірусом решту безліч питань одразу підвело ініціаторів масштабних перетворень до головного фінансовго документу.

Так чи інакше – питання вкрай серйозне. Тому є відповідні розрахунки виплат за березень коштом державного бюджету, то дуже б просили шанованих урядовців оприлюднити їх. Ну, бодай, зведений ресурс і його джерело на цю ціль.

Про що забули в уряді?

План, як підтримати медиків у 240 лікарнях, не вичерпується лише виплатами тим, хто безпосередньо надаватиме допомогу у боротьбі з коронавірусом, і ось на кількох прикладах чому.

Візьмемо для прикладу Кам’янко-Бузьку районну лікарню та Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих у Винниках.

Фото: Олександром Ганущиним Кам`янко-Бузька центральна районна лікарня

Кам`янко-Бузька ЦРЛ повністю закрита з 21.03.2020. В ній проводяться заходи для прийому хворих на коронавірус. Вартість місячного утримання складає 2,8 млн.грн. Цілком очевидно, що лікарня не отримає кошти з НСЗУ у квітні і взагалі до завершення епідемії на коронавірус по шести пакетах медичних послуг, а «антикоронавірусний пакет» очевидно не перекриє 2,8 млн.грн. Невтаємниченим пояснюю – з 1 квітня 2020 лікарню мають фінансувати лише через надані об’єми пакетів медичних послуг, а жодного з них, окрім «антикоронавірусної допомоги», вона не надаватиме.

Фото: Олександром Ганущиним Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи

Шпиталь у Винниках. Без пацієнтів з 20.03.2020, аналогічно готується до прийому хворих на COVID 19. Місячне утримання 7,4 млн.грн. Жодної послуги з 9 законтрактованих договорів, окрім «антикорони» не надаватиме.

Якщо так проаналізувати усі 240 лікарень – вийде доволі кругла сума. У МОЗі це знають? Чи готовий уряд її «побачити» і дати чесну відповідь - хто за це платитиме?

Даю просту підказку – всі суми історичного бюджету в наявності, потрібно політичне рішення!

На коли нам, органам місцевого самоврядування, його чекати, шановні панове представники українського уряду, і чи готові Ви до нього?

Замість висновків.

Автор належить до тих, хто обстоював медичну реформу. Навіть тоді, коли окремі міністри в особі Маркарової звели її майже нанівець, обрізавши вартість медичних послуг, а з ними і зарплати медиків з 1 квітня 2020 року. Та що там зарплати - практично знищивши унікальні клініки і дороговартісну медицину. Та зволікання з відповіддю на питання, порушені у цьому блозі, ще більше поставить під сумнів її ефективність та реалізацію в умовах епідемії коронавірусу, що накочується на Україну.