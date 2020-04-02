Гречка замість книжки?

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Мистецтво та література протягом століть підтримували людей у найскрутніші часи. Так і сьогодні: з початком карантину в Україні культурні інституції та бізнес доклали всіх зусиль, аби підбадьорити населення. Музеї влаштовують безкоштовні онлайн-екскурсії для всіх охочих, організатори літфестивалів проводять онлайн-читання із відомими письменниками. Видавці викладають у вільний доступ електронні версії своїх книжок. Ми розуміємо, що людям важко, багатьом взагалі не до книжок. Чим прогодувати родину – перше питання сьогодення. Тож за прикладом європейських, американських колег зробили все, аби підтримати людей в період економічної кризи.

Проте, ми забули, що Україна – не Європа і не Сполучені Штати. І не варто розраховувати на те, що влада, так само як їх закордонні колеги, з повагою поставиться до зусиль державних установ та приватного бізнесу. І в свою чергу докладе зусиль, аби не перетворити кризу економічну на кризу культурну та духовну.

Книжка – у пріоритеті. Приклад західних країн

У країнах ЄС, Сполучених Штатах культурна та видавнича галузі вважаються за пріоритетні, стратегічно важливі. Наслідуючи приклад попередників, які докладали всіх зусиль, аби вберегти культурні здобутки під час війн та епідемій, тамтешні політики субсидують та надають додаткове фінансування музеям, бібліотекам, культурним фондам, видавцям.

Так, уряд США виділив $300 млн на підтримку гуманітарних установ та просто діячів культури – художників, акторів, літераторів. Німецькі посадовці надали €50 млрд самозайнятим особам та малим підприємствам, що працюють у культурній галузі. У Британії фінансовий пакет у розмірі £160 млн спрямовується на підтримку мистецтва, а ініціатива фандрайзингу з’явилась незалежно, аби допомогти англійським видавцям. Французькі діячі культури під час карантину отримують 80% компенсацію заробітної плати від держави, додатково у країні виділено €22 млн на підтримку культурної сфери, 5 з них – книговидавничому бізнесу.

Як «підтримує» український уряд вразливу культурну галузь

Українська асоціація видавців також звернулась до свого уряду із проханням по допомогу – про податкові пільги, короткострокові кредити на відновлення виробництва, про державні закупівлі до публічних бібліотек. Але замість того, аби виділити додаткові кошти, уряд вирішив позбавити галузь того, що було.

Наразі Кабінет міністрів планує перерозподіл бюджету для виділення коштів на боротьбу із пандемією – рішення логічне та цілком очікуване. Але те, яким чином планують перерозподілити бюджет, стало повною несподіванкою для видавців. Ось кілька цифр для роздумів про те, яку державу будує новий Кабінет міністрів, і про те, яким шляхом він скеровує свою націю. Згідно до проекту змін у держбюджеті планується:

• скоротити видатки Міністерства внутрішніх справ на 4 000,0 тис. грн.;

• скоротити видатки на утримання апарату Верховної Ради на 48 309,9 тис. грн.;

• скоротити видатки Державної служби фінансового моніторингу на 2, 967,0 тис. грн.;

В той же час, бюджет Мінкульту планується «урізати» загалом на 7 621 328,9 тис. грн; фінансування Українського інституту книги, підтримки книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі - скоротити на 101 500 тис. грн, залишивши на ці цілі 50 165,7 тис. грн.

Станом на 30 березня проект не затверджено, і галузь завмерла у сподіванні, що уряд таки перегляне свої пріоритети. Але якщо проект бюджетних змін таки буде ухвалено, це означатиме фактичне згортання всіх програм, спрямованих та популяризацію читання всередині країни та промоцію творчості українських авторів зовні. Це означатиме, що зусилля тисяч професіоналів, які роками відроджували та розбудовували національну культуру, будуть нівельовані. Це означатиме, що уряд визнає: осмислене минуле та інтелектуальне майбутнє України для нього – другорядні.

Я цілковито за розумний перерозподіл бюджету та боротьбу із вірусом. І не можу не визнати, що культура та мистецтво безсилі перед війною або пандемією. Проте, у нинішній ситуації нерідко згадую слова відомої австрійської письменниці Андреа Грілль: «Ніхто не писатиме книжку та не проводитиме дослідження, коли біля скроні свистять кулі. Але тільки вони (культура та мистецтво) дають сили для того, щоб винести нестерпне, не просто прийняти його, а пережити і обдумати».