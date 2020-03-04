Перезагрузка Кабмина: «новые мозги и сердца» вместо «новых лиц»

«Новых лиц мало. Правительству нужны новые мозги и новые сердца», – этими словами Владимир Зеленский попрощался в парламенте с Кабмином Алексея Гончарука и объявил, что его политическая сила решала «обновить» правительство. Обновление вышло специфическим: вместе с действительно новыми людьми во главе с премьером Денисом Шмигалем с трана получила персонажей из далекого и не очень прошлого. Обо всех подробностях – в репортаже LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Отказники и «перекличка»

Падение промышленного производства, дыра в бюджете, долги по зарплатам, двойные платежки за газ – после таких «достижений» правительство самого молодого в истории страны премьера было обречено. Кастинг кандидатов, как утверждали источники LB.ua на Банковой и в «Слуге народа», начался ещё до нового года. Хотя две недели назад Рада приняла к сведению промежуточный отчёт правительства Гончарука. А сами «слуги народа» в комментариях на камеру дружно заявляли о невиданных успехах Гончарука и его министров. Но за кулисами продолжался процесс подбора команды для замены Кабмина. Назывались фамилии Тигипко, Хорошковского, Авакова, Гайдука. В финал якобы вышел Сергей Тигипко, но в итоге от его кандидатуры решили отказаться. Собеседник LB.ua в «Слуге народа» объяснил это решение «токсичным бэкграундом Сергея Леонидовича и его работой в команде Януковича».

В итоге выбор пал на кандидатуру Дениса Шмигаля, который только месяц назад был назначен вице-премьером развития общин и территорий. Во вторник, 3 марта, после заседания Рады в парламент на фракцию приехал президент Владимир Зелинский и Денис Шмигаль. А Гончарук после некоторой заминки обнародовал заявление об отставке по собственному желанию — это единственно возможная процедура, учитывая наличие годичного иммунитета от увольнения после принятия Радой программы деятельности правительства – до октября 2020 года.

Фото: kmu.gov.ua

«На фракции с президентом было всего пять-семь депутатов, которые не поддержали решение о назначении Шмигаля, напоминая, что он работал топ-менеджером в компании ДТЭК Рината Ахметова. У президента такая позиция отдельных депутатов вызвала удивление. Так было видно по его выражению лица», – рассказал собеседник в партии.

Ещё один депутат на правах анонимности сообщил, что на фракции Шмигаль озвучил список кандидатов в свой Кабмин. «Тот факт, что многие персонажи – это далеко не новые лица, а некоторые работали при Януковиче, Ющенко и Кучме, никого не смутил. Нужны профессионалы. В молодость уже наигрались», – добавил он.

Но уже на утро среды (именно в этот было запланировано внеочередное заседание для голосования за новое правительство), в предложенном списке Шмигаля появились отказники. В частности, руководитель КБ «Луч» Олег Коростелев не принял предложение стать вице-премьером по вопросам промышленного развития и оборонного комплекса. Роман Жуковский отказался стать министром экономики. Не захотели продолжить работу в правительстве главы Минкульта Владимир Бородянский и Минобразования Анна Новосад. Действующий министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался от предложения возглавить Министерство агропромышленного комплекса, которое снова решили отсоединить от Минэкономики. При том, что ранее Милованов не раз высказывал свое желание остаться именно в АПК – если министерства разделят. Замену министру энергетики и экологии Алексею Оржелю так и не смогли найти.

Фото: Макс Требухов

Такой кадровый казус в «Слуге» нам объяснили тем, что «Шмигаль, представляя кандидатов, изначально говорил нам: процесс переговоров продолжается, это не окончательный список».

В итоге, затеянное ради усиления экономического блока обновление правительства оставило Кабмин вовсе без этого самого блока.

Перед самим внеочередным заседанием фракция СН повторно собралась в «катрусином кинозале» (так в Раде называют подвальное помещение). На первой части мероприятия вновь выступал Денис Шмигаль. Как рассказал журналистам нардеп от «Слуги» Николай Тищенко, будущий премьер представлял программу деятельности правительства. Правда, на уточняющий вопрос об основных тезисах программы в начале замялся, а потом ответил: «Это просто победа».

Кстати, такая реакция депутата не единична во фракции. Собеседник в «Слуге» подтвердил: «На фракции много вопросов Шмигалю не задавали. Это решение президента, который приехал на фракцию во второй части заседания. Большинство поддержало бы любой его выбор, независимо от фамилии».

Фото: Макс Требухов

По итогам совещания Ирина Верещук – в прошлом представитель в парламенте премьера Алексея Гончарука – рассказала LB.ua дальнейший план по «осиротевшим» министерствам: «На время эти министерства продолжат возглавлять заместители. Подбор и переговоры продолжатся». Также идёт поиск кандидата на пост вице-премьера или профильного министра по промышленной политике.

Разнос от Зеленского, печаль Гончарука

В 18.30 президент Владимир Зеленский вышел на трибуну ВР и в весьма эмоциональной форме подвел итоги работы правительства Гончарука.

«Это правительство имеет достижения: снижение инфляции, учетной ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, это начало приватизации, государственных предприятий, это кредиты малому и среднему бизнесу. Но! Правда в том, что украинцам этого недостаточно. Да, это первое правительство, где нет топ-коррупции, но не красть – недостаточно. Это правительство новых лиц, но лиц – недостаточно, нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но знать – недостаточно, нужно много работать и делать», – выступал он.

Фото: Макс Требухов

Алексей Гончарук в этот момент то смотрел задумчиво в потолок, то в противоположную сторону от президента.

Отдельное «нагоняй» от Зеленского получила ГТС. «Выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут», – заявил Зеленский, что «слуги» активно поддержали аплодисментами. Как и намек на чрезмерную активность главы таможни Максима Нефьодова в соцсетях: мол, надо не лайки в фейсбуке собирать, а деньги в казну. Негодование президента также вызвала работа силовиков за отсутствие «посадок».

Напоследок президент назвал правительство лучшим за все времена, без коррупции и с достижениями. «Вы молодые, талантливые, мы вами гордимся!» – что депутаты оппозиции практически освистали, выкрикивая фразы: «Так зачем тогда увольняете?!».

После выступления нардеп «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в ходе обсуждения правительства сравнил Зеленского с его сериальным персонажем Голобородько. «Я вот слушал ваше долгое выступление и не мог понять: я слушаю Зеленского или Голобородько?» – на что «слуги» в полном составе начали скандировать и стучать по столам руками.

Позже в зале фотографы зафиксировали, как Владимир Зеленский пройдя через весь сессионный зал подошел к Алексею Гончаруку и явно на повышенных тонах о чем-то говорил с ним. В общении с LB.ua нардеп от партии Порошенко рассказал, что президент просил его «не переходить на личности».

Фото: Макс Требухов

В итоге депутаты быстро и конституционным большинством – 353 голосами – уволили Алексея Гончарука с поста главы Кабмина. «Слуги» после появления цифры на табло встали с мест, чтобы поаплодировать ему, но экс-премьер резко встал с места, не оборачиваясь на зал, поспешно покинул ложу правительства.

Новые старые лица

После очередного перерыва в заседании Рады и короткого представления Дениса Шмигаля в качестве кандидата, по процедуре слово дали будущему руководителю Кабмина.

Он пообещал, что будет представлена новая программа правительства с четко прописанными направлениями, векторами и стратегией правительства. «Но они не изменятся существенно», – анонсировал он. В первую очередь, приоритетом нового Кабмина станет пересмотр (секвестр) действующего бюджета на 2020 год, борьба с возможной вспышкой коронавируса, завершение войны на Донбассе, погашение долгов по зарплатам перед шахтерами, реформа децентрализации.

Фото: Макс Требухов

В ходе обсуждения кандидатуры Шмигаля депутатами опять не обошлось без инцидента. Так, нардеп фракции «Голос» Юлия Клименко назвала предложенный состав правительства «мини-Кабмином Януковича». «Возможно, «слуги» потеряли слух, зрение, память и предлагают людей времён Януковича в министры. Шесть месяцев назад решили провести эксперимент со страной. Сегодня же снова предлагают такой же эксперимент, но с другими котами в мешке — более опытными», – говорила она с трибуны, достав из принесённого с собой мешка с изображением беглого экс-президента мягкую игрушку кота в маске с ксерокопией лица Шмигаля.

Фото: Макс Требухов

Спикер Дмитрий Разумков жестко отреагировал на этот перфоманс, отметив, что мягкие игрушки лучше приносить в детские дома, а не парламент.

В итоге за Шмигаля проголосовали 291 депутатов. Кроме «Слуг», нового премьера поддержала группа «За будущее», которую называют близкой к Игорю Коломойскому, группа «Доверие» из мажоритарщиков, приближенных к Андрею Веревскому, а также часть внефракционных. Против три фракции в полном составе: «Голос», «Европейская солидарность» и ОПЗЖ. «Батькивщина» воздержалась.

После очередного перерыва Денис Шмигаль лично представил «пакет» своих министров вопреки всем требованиям оппозиции голосовать за каждого министра отдельно. «Это правительство не будет прятаться в фейсбуке, а будет выходить к людям. Будет решать проблемы. Наш приоритет – это достаток наших людей», – обещал новый премьер.

Обновлённый состав поддержали 277 народных депутатов из «Слуги», двух групп и внефракционные.

Фракция «Голос» в знак протеста пакетного голосования покинула зал заседаний. Больше всего вопросов у оппозиции было к персонажам в новом Кабмине «с рабочим шлейфом» времён Януковича. Так, знаменитый фехтовальщик Вадим Гутцайт, назначенный министром молодежи и спорта (новая должность), критиковался за бизнес в РФ. Илья Емец (новый министр здравоохранения) за то, что был главой Минздрава при Януковиче. А Марина Лазебная, ставшая министром социальной политики, – за то, что возглавляла Госслужбу занятости времён того же Януковича. Игорю Уманскому, новому министру финансов, вспомнили работу с Кучмой, Ющенко и в Кабмине Тимошенко, а также якобы махинации с разрешением строительства корпуса Охматдета в интересах компании Александра Януковича. Алексею Чернышову, министру развития общин и территорий и в прошлом главе Киевской области, припомнили бизнес с нардепом ОПЗЖ Александром Фельдманом.

Фото: Макс Требухов

После пакетного голосования за новый состав Кабмина Рада по отдельности назначила кандидатуры по квоте главы государства. Новым министром обороны стал Андрей Таран, главой МИДа – Дмитрий Кулеба.

В четверг на еще одном внеочередном заседании ВР большинство планирует отправить генпрокурора Рябошапку в отставку за отсутствие обещанных на выборах «посадок». Ведь, как в случае с новым Кабмином, это одна из причин тающего рейтинга «Слуги».