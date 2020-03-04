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В Украине проверяют еще шесть подозрений на коронавирус

Все пациенты изолированы. 

В Украине проверяют еще шесть подозрений на коронавирус
Фото: Центр громадського здоров’я України

В Украине проверяют еще шесть подозрений на коронавирус. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

"Сейчас в Украине находятся на исследования шесть подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди тоже изолированы. Некоторые образцы биологического материала находятся в референсе лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут туда доставлены сегодня", - сообщил он. 

Состояние первого пациента с коронавирусом, который находится в Черновцах, стабильное. У него нет никаких признаков развития пневмонии и температуры. Его супруга находится в военном госпитале, однако она здорова. Женщина находилась на домашнем карантине, но из-за протестов местных жителей ее пришлось увезти в больницу.

Напомним, в Черновцах жители подъезда многоквартирного дома в микрорайоне Гравитон, в котором проживает семья мужчины, у которого подтвердили коронавирус, устроили протест, требуя изолировать жену больного от других жителей. Протестующие заявили, что если жену больного не изолируют до 6:00 4 марта, они перекроют дорогу.

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