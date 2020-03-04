Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
После катастрофы MH17 Нидерланды готовили военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших, - Telegraaf
После катастрофы MH17 Нидерланды готовили военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших, - Telegraaf
ОАСК заявил, что Гончарук попросил заблокировать вопрос о его отставке, но у премьера это отрицают (обновлено)
ОАСК заявил, что Гончарук попросил заблокировать вопрос о его отставке, но у премьера это отрицают (обновлено)
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье
"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Количество больных коронавирусом в мире превысило 93 тыс., выздоровели более 50 тыс.

Первое место по количеству больных занимает Китай, второе - Южная Корея. 

Количество больных коронавирусом в мире превысило 93 тыс., выздоровели более 50 тыс.
Фото: Центр громадського здоров’я України

Количество больных коронавирусом в мире возросло до 93 158. Из них выздоровели 50 690, говорится в данных онлайн-карты распространения SARS-CoV-2 от центра Джона Хопкинса. 

Погибли 3198 человек, из них 2871 - в китайской провинции Хубэй. На втором месте по смертности Италия - там умерло 79 человек, на два меньше в Иране. 

Самое большое количество заболевших, более 80 000, находится на материковом Китае. На втором месте - Южная Корея, где с вирусом борются более 5300 человек. В Италии заболели 2502, в Иране - 2336.

По одному случаю заболевания обнаружены в Шри Ланке (пациент уже здоров), Тунисе, Латвии, Лихтенштейне, Беларуси, Монако, Камбодже, Марокко, Северной Македонии, Украине, Доминиканской Республике, Чили, Иордане, Нигерии, Аргентине, Армении, Саудовской Аравии, Андорре, Люксембурге, Непале, Литве, Афганистане.

Напомним, бывшая глава украинского Минздрава Уляна Супрун опубликовала советы по предотвращению заражения коронавирусом в связи с обнаружением первого больного в Украине. Она призвала сохранять спокойствие и помогать друг другу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также