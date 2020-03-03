Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье
"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
(Пере)загрузка
(Пере)загрузка
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Черновцах из-за коронавируса работников общественного транспорта обязали носить маски

Закрывать школы на карантин пока не намерены.

В Черновцах из-за коронавируса работников общественного транспорта обязали носить маски
Иллюстративное фото
Фото: x1.com.ua

Из-за обнаружения коронавируса SARS-CoV-2 у жителя Черновцов в городе ввели дополнительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.

В частности, водителей и кондукторов общественного транспорта обязали носить респираторные маски.

"Ввести масочный режим для водителей и кондукторов в общественном транспорте, перед выходом на маршрут обеспечить проведение их температурного скрининга", - говорится в сообщении.

Персонал КП "Черновицкий аэропорт" им. Каденюка, который контактирует с пассажирами, должны 100% обеспечить средствами индивидуальной защиты, необходимым количеством бесконтактных термометров для проведения температурного скрининга пассажиров.

Также решено усилить меры безопасности в учебных заведениях. Закрывать их на карантин пока не намерены. Вместе с тем, классных руководителей в школах обязали не допускать к занятиям детей с температурой и симптомами гриппа.

Также комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила общеобразовательным учреждениям начать первый урок с разъяснительной работы о санитарно-гигиенических нормах и правилах, а также распространить среди учеников и их родителей информацию о правилах поведения в случае вероятного заряжения. Аналогичные меры будут предприняты в дошкольных учреждениях.

В городе планируют распространять листовки и брошюры о правилах предотвращения заражения в местах массовых скоплений людей и усилить режим дезинфекции. Руководителям предприятий независимо от форм собственности, руководителям общественных организаций, волонтерам и общественным активистам рекомендовали воздержаться от организации и проведения массовых мероприятий.

По решению горсовета, во всех коммунальных учреждениях будет проводиться дезинфекция.

Учреждения образования и культуры должны быть обеспечены необходимым количеством дезинфицирующих средств, диспансерами, дозаторами для соблюдения мер гигиены рук.

Напомним, в Украине был зарегистрировали первый случай коронавирусной болезни COVID-19 у жителя Черновицкой области. Он госпитализирован с жаром и сухим кашлем. В Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования призвали украинцев не паниковать и не скупать медицинские маски в аптеках и продукты в магазинах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также