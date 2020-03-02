Во Львове от осложнений гриппа умер 30-летний мужчина

У него подтвердили грипп типа А.

Во Львове на прошлой неделе от осложнений гриппа умер 30-летний мужчина. У него была пневмония в тяжелой форме, пишет Zaxid.net со ссылкой на заместителя директора Львовского областного центра Министерства здравоохранения Украины Олега Когута.

Лабораторные исследования показали, что пациент был болен гриппом типа А.

"Львовянин заболел еще 17 февраля, а за помощью к врачам обратился только 21 февраля. 23 февраля его госпитализировали во Львовскую городскую больницу скорой медицинской помощи, и в тот же день он умер. У него была тяжелая пневмония. Были ли у него сопутствующие заболевания, пока неизвестно", – сообщил Олег Когут.

С начала эпидсезона во Львовской области (октябрь 2019) зафиксировали четыре летальных случая от осложнений гриппа.

Напомним, по состоянию на 25 февраля в Украине сообщалось о 38 смертях от осложнений гриппа. В это число не включали летальный случай с 30-летним львовянином.