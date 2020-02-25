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В Украине с начала эпидсезона от осложнений гриппа умерли 38 человек

Подтвержден вирус гриппа типа А. 

В Украине с начала эпидсезона от осложнений гриппа умерли 38 человек

В Украине с начала эпидсезона, октября 2019 года, от гриппа скончались 38 человек. Об этом сообщили во Львовском областном лабораторном центре.

Во Львовской области зарегистрированы три летальных случая среди взрослых – это две женщины возрастом 64 и 66 лет и мужчина 78 лет. 

"Заболевшие обратились за медицинской помощью на третий-четвертый день заболевания. Состояние осложнялось наличием других заболеваний – сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и почек. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А", – сообщили в центре.

Сообщается, что с 17 по 23 февраля в области на 1644 случая уменьшилось количество заболевших ОРВИ. Общее количество новых пациентов составило 14 052 человека. 

Напомним, что в Украине с 3 по 9 февраля февраля скончались восемь человек. По состоянию на 12 февраля общее количество летальных исходов от гриппа составляло 26 случаев.

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