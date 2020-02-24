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Информации о заражении COVID-19 украинцев в Италии не поступало, - Минздрав

На консульском учете находится 15 632 граждан Украины, более 9 тыс. из них - в Милане.

Информации о заражении COVID-19 украинцев в Италии не поступало, - Минздрав
Фото: EPA/UPG

Информации о заражении коронавирусом COVID-19 граждан Украины в Италии не поступало.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что на консульском учете в Италии по состоянию на 1 января 2020 года находится 15 632 граждан Украины, в т.ч. на учете в Милане - 9 158 украинцев.

В Минздраве напомнили, что на севере Италии до начала марта закрыты все учебные заведения: школы, лицеи, университеты, а также все музеи, исторические памятники, театры.

"Медицинские службы Италии, как и раньше, находятся в состоянии повышенной готовности и принимают все необходимые меры для преодоления последствий заражения коронавирусом и недопущения его дальнейшего распространения", - сообщают в украинском Минздраве.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса Генконсульство Украины в Милане с 25 февраля прекращает прием граждан. В случае экстренных ситуаций (потери документов, подтверждения срочного выезда в Украину, смерти родственника, ДТП, ареста) в консульстве предлагают обратиться на горячую линию.

Напомним, за последние несколько дней на севере Италии зафиксировали больше 200 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли шесть пожилых человек с другими болезнями.

Государственная пограничная служба объявила о введении температурного скрининга пассажиров на прямых авиарейсах из Италии. Аналогичные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19 вводятся на пункте пропуске "Тиса" в Закарпатской области.

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