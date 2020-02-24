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Генконсульство Украины в Милане с 25 февраля прекращает прием граждан из-за коронавируса

В случае экстренных ситуаций можно обратиться на горячую линию. 

Генконсульство Украины в Милане с 25 февраля прекращает прием граждан из-за коронавируса
Фото: facebook.com/milan.mfa.gov.ua

Генеральное консульство Украины в Милане прекращает прием граждан и выдачу документов с 25 февраля. Это обусловлено активным распространением коронавируса на территории Ломбардии, сообщили на странице дипломатического учреждения в Facebook.

Распоряжение о превентивным методах, в том числе и прекращении работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг, было выдано президентом Ломбардии и министром здравоохранения Италии. 

"Прием граждан будет восстановлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии, о чем своевременно сообщат", – добавили в консульстве.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации (потери документов, подтверждения срочного выезда в Украину, смерти родственника, ДТП, ареста) попросили обращаться на горячую линию консульства +39 348 725 4038 или почту gc_itm@mfa.gov.ua.

Напомним, за последние несколько дней на севере Италии зафиксировали больше 200 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли шесть пожилых человек с другими болезнями.

Государственная пограничная служба объявила о введении температурного скрининга пассажиров на прямых авиарейсах из Италии. Аналогичные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19 вводятся на пункте пропуске "Тиса" в Закарпатской области.

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