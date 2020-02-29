Подозрение на коронавирус у двух украинцев, вернувшихся из Италии, не подтвердилось

Сообщение поступили из Ивано-Франковской и Кировоградской областей.

Подозрение на коронавирус у двух украинцев, которые вернулись из Италии, не подтвердилось. Об этом информирует Министерство здравоохранения.

Сообщение о возможном заболевании поступили из Ивано-Франковской и Кировоградской областей в пятницу, 28 февраля.

В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания.

"Предварительные результаты исследования материала отобранного у заболевших, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа", - говорится в сообщении.

Образцы также направили в вирусологическую-референс лабораторию для дальнейшего исследования.

Напомним, ранее в Монако подтвердили первый случай заражения коронавирусом. В целом На территории Европы SARS-CoV-2 зафиксировали уже в 23 странах. По состоянию на 29 февраля, в мире зарегистрировано более 85 тысяч лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 2924 - летальные. Выздоровели 39 545 человек.