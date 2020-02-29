Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Монако

На территории Европы SARS-CoV-2 зафиксировали уже в 23 странах.

В Монако вечером 28 февраля подтвердили первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает газета Monaco Matin.

По данным издания, в больнице выявили заражение коронавирусом у 50-летнего мужчины. Больной был госпитализирован в больницу французского города Ницца.

Отмечается, что сейчас состояние зараженного коронавирусом мужчины "не вызывает беспокойства".

Таким образом на территории Европы коронавирус зафиксировали в 23 странах (Италия - 888 случаев, Германия и Франция по 57, Испания - 32, Великобритания - 19, Швеция - 11, Швейцария-10, Норвегия - 6, Хорватия и Австрия по 5, Россия, Нидерланды и Финляндия по 2, Греция - 4, Румыния по 3, Эстония, Северная Македония, Бельгия, Исландия, Литва, Сан-Марино, Беларусь - по одному случаю).

Согласно данным украинского Минздрава, по состоянию на 29 февраля в мире зарегистрировано 85 187 лабораторно подтвержденных случаев SARS-CoV-2, из них 2924 - летальные. Выздоровели 39545 человек.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая SARS-CoV-2 не зафиксировано.