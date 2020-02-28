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В Италии 21 человек умер вследствие COVID-19, количество зараженных достигло 821

У половины зараженных коронавирусом болезнь протекает бессимптомно.

В Италии 21 человек умер вследствие COVID-19, количество зараженных достигло 821
Чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли
Фото: ansa.it

По состоянию на вечер 28 февраля в Италии от коронавируса нового типа скончался 21 человек. За сутки произошло 4 летальных случая вследствие COVID-19.

У 821 итальянцев подтверждено наличие коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщил чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли, пишет ANSA.

По его словам, троим скончавшимся от коронавирусной инфекции было более 80 лет, возраст одного умершего - за 70 лет.

"Важным фактом является то, что половина зараженных (412) - это люди с бессимптомным течением или с очень слабыми симптомами болезни, которые не нуждаются в госпитализации. Они находятся в изоляции дома. Еще 345 человек госпитализированы, 64из них находятся в реанимации", - отметил Боррелли.

По состоянию на вечер 28 февраля, 46 итальянцев излечились от коронавируса нового типа.

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