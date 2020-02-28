Спецпроект «Банды Донбасса». Глава 6. Концепты Прилепина и Малофеева

В преддверии выборов в Госдуму и на фоне набирающего обороты транзита в РФ будет так или иначе появляться все больше политических проектов, преследующих несколько основных целей. Первая из которых – раздробить протестное голосование, вторая – найти применение одиозным персонажам, непосредственно связанным с российской оккупацией ОРДЛО.

Прилепин, Чичерина и неудавшаяся проба пера

Война и ее последствия всегда являются обоюдоострой проблемой для сторон противостояния, даже если порой кажется, что это не так. Просто характер травмы – как зачастую случается – очень и очень разный. Там, где мы страдаем от ран, нанесенных многочисленными "реконструкторами" и регулярными войсками РФ, и пытаемся восстановить и поддержать тех, кто защищал нас от русской агрессии, Россия сталкивается с необходимостью каким-то образом занять толпы вчерашних "солдат удачи", авантюристов и других искателей выгоды на российско-украинской войне - чтобы не стать жертвой порожденных ею же чудовищ и не захлебнуться в преступности и насилии.

Фото: Новости Донбасса Презентация политпроекта Захара Прилепина 'За правду'

Отсюда и активизация различных "ветеранских объединений", общественных организаций и клубов по интересам – всё для тех, кто еще недавно выступал в роли "ополченца, сражающегося за молодые республики".

Одно из самых ярких недавних высказываний такого рода – презентация политпроекта Захара Прилепина "За правду". В учредительном съезде принимали участие актер Стивен Сигал, Юлия Чичерина, то и дело записывающая очередные песни о «подвигах народа Донбасса», советник бывшего главы так называемой ДНР Захарченко Александр Казаков, Иван Охлобыстин, сербский наемник Деян Берич, распиаренный пропагандистскими ресурсами псевдореспублик как "лучший снайпер всея Новороссии", российский деятель одесского «антимайдана» Евгений Мефедов и многие другие одиозные персонажи.

Фото: КП Захар Прилепин и Стивен Сигал во время презентации политпроекта 'За правду'

Прилепин, очевидно, раз и навсегда навоевавшийся на территории ОРДО одновременно с ликвидацией Захарченко, постоянно пытается примерять новые роли и маски. На этот раз пропагандист "русского мира" решил сыграть кумира своей ранней юности – Эдуарда Лимонова. Но – вот беда! – ни таланта, ни смелости Лимонова у Прилепина нет и никогда не было, потому в итоге получилось лишь формальное подражание эстетике НБП, безо всякого внутреннего наполнения, которое и позволяло этому объединению влиять на "улицу" и несколько структурировать радикально настроенных активистов – по крайней мере, какое-то время.

В словах о том, что "защищать родину с оружием в руках - норма. Экспансия - дипломатическая, культурная, политическая, языковая, а в крайних случаях и военная – норма", слышалось что-то вроде старинных нацбольских лозунгов "русский порядок или война" или речевок лимоновцев о "наших МиГах в Риге". Да и само место проведения – здание Центрального телеграфа – видимо должно было намекать на крайнюю "революционность" и "протестность" всей честной компании.

Фото: Новости Донбасса

Но получилось с точностью до наоборот – все это действо смотрелось как российский сериал не самого высокого качества, где звезды светских хроник нарядились в революционеров и натужно и безуспешно пытаются извлечь из себя хоть сколь-нибудь правдоподобную эмоцию.

Однако "партия" Прилепина, выступавшего в ОРДО в роли "комбата" или, правильнее сказать, достаточно гламурного замполита – лишь проба пера.

Куда любопытнее смотрятся контуры новых политических амбиций другой фигуры времен начала так называемой "русской весны" – Константина Малофеева. Человек, напрямую спонсировавший начало российской агрессии против Украины в Крыму и на территории Донецкой и Луганской областей в исполнении первых полуофициальных лиц и, по совместительству, бывших сотрудников фонда Marshall Capital – Бородая и Гиркина, недавно напомнил о себе, проведя съезд своей организации "Двуглавый орел".

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press Константин Малофеев

Возвращение Малофеева

Само название этого объединения смотрится достаточно симптоматично, и усиливается подробным описанием целей и задач организации. Так, "манифест" начинается с цитирования слов Николая II – "Только то государство сильно и крепко, которое хранит заветы своего прошлого". Далее заявлено – не много и не мало – что возрождение "православной монархии" и есть единственно возможное спасение для России. Любой "местный антирусский национализм на территориях Российской Империи" объявляется враждебной идеологией, причем именно "для народов, которые его исповедуют".

Глядя на эти постулаты, нельзя дистанцироваться о мысли о неких психических отклонениях в сознании авторов этих ультиматумов, стилизованных под позапрошлый век. Но стоит сопоставить это с официально заявленными даже на сайте организации личностями руководства и деятельностью самого Малофеева в начале русско-украинской войны, и окажется, что эти высказывания наверняка не спонтанны, а имеют далеко идущие цели и перспективы в искривленной российской действительности.

Положим, в руководство "Двуглавого орла" входят Леонид Решетников, Виктор Водолацкий и князь Александр Трубецкой. Последний являлся своего рода связующим звеном между Малофеевым и экс-главой АП РФ (2011-2016 гг.), действующим постоянным членом Совета безопасности РФ Сергеем Ивановым. Именно через Трубецкого была налажена постоянная коммуникация между полуофициальным спонсором войны на Донбассе и главой Администрации, без ведома и визы которого в принципе не могло бы происходить ничего из того, что на самом деле совершали люди Малофеева.

Фото: socialinform.ru Председатель Общества «Двуглавый Орёл» Константин Малофеев и Виктор Водолацкий во время открытия выставки к 450-летию казачьих войск в Госдуме

Виктор Водолацкий - депутат Госдумы, являющийся заместителем председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связями с соотечественниками и "верховным атаманом Союза казаков-воинов России и зарубежья". В прошлом он открыто заявлял о своей готовности направлять казаков на подавление беспорядков, в том числе и за пределами РФ. В сети также можно встретить благодарности на имя Водолацкого от представителей "братства святых Кирилла и Мефодия", где говорится о серьезной роли депутата Госдумы в доставке "гуманитарного груза" на оккупированные территории Луганской области и где отдельно отмечается роль одного из подчиненных Водолацкого – Романа Заболотного, впоследствии казненного боевиками ИГИЛ в Сирии.

Решетников же представляется как ветеран СВР и экс-руководитель Российского института стратегических исследований (2009-2017). По сей день входит во всевозможные общественные и научные советы при российских силовых и внешнеполитических ведомствах.

На самом недавнем собрании организации "Двуглавый орел" Малофеев не дал однозначного ответа на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться в Госдуму, ограничившись формулировкой "если мне не надо будет избираться, то я не буду избираться".

Но, если вспомнить недавнюю эскападу Константина Малофеева с вхождением в "Справедливую Россию" и выходом оттуда через полгода, станет очевидно, что амбиции у деятеля от "православия и монархизма" есть, причём предельно большие. А главное – есть деньги на их воплощение.

Фото: rusorel.info Константин Малофеев (в центре) и Леонид Решетников (слева) во время собрания общества

Уже сейчас понятно, что динамика в жизни организации, возглавляемой "самым православным спонсором русской весны", не может и не должна восприниматься как случайность. Такая риторика и такой состав руководства должны будут привлекать в ряды этого объединения все новых и новых желающих сражаться за свои "консервативные идеалы" – на том же Донбассе, или, например, помогать "православным братьям" в Боснии, как это уже делал другой подопечный Водолацкого, Григорий Цуркану, погибший вместе с Заболотным, или же просто "оказывая помощь в разгоне нечестивых и бесовских протестов".

Да и в целом – нас несомненно ждет впечатляющее зрелище парада фриков на выборах в Госдуму РФ. А экс-боевиков на фоне всего этого карнавала и бурлеска ожидает возможность найти себе новое место в российской действительности.

Впрочем, выбор в итоге все равно окажется невелик: или быть утилизированным во время очередной волны эскалации в тех конфликтах, которые инспирированы РФ, либо рядиться в поборников консерватизма с ногайками и воевать со своими же соотечественниками, желающими видеть Россию страной, хотя бы заглядывающей в двадцать первый век, а не живущей моралью девятнадцатого.