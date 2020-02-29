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На экстренном заседании Совбеза ООН Россию призвали прекратить военную операцию в Сирии

Обстрел 27 февраля назвали"одним из самых тяжелых моментов" сирийской войны.

На экстренном заседании Совбеза ООН Россию призвали прекратить военную операцию в Сирии
Фото: пресс-служба президента

На экстренном заседании Совбеза ООН в пятницу Россию призвали незамедлительно прекратить военную операцию в Сирии. С таким заявлением выступила постпред США при ООН Келли Крафт, а также представители нескольких европейских стран, передает Deutsche Welle.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить вылеты своих боевых самолетов, мы также призываем сирийские силы и поддерживающую их Россию отойти к линиям прекращения огня, впервые установленным в 2018 году", - сказала Крафт.

Американский постпред также высказала мнение, что "астанинский формат" урегулирования, запущенный в 2017 году по инициативе РФ, Турции и Ирана, "полностью разрушен". Постпред США исключила возможность возвращения к нему.

Кроме того, Германия, Франция, Бельгия и Эстония выступили с совместным документом, в котором от Москвы и Дамаска требуется "немедленно прекратить огонь" и обеспечить "беспрепятственный гуманитарный доступ" в пострадавшие регионы страны.

Представитель РФ Василий Небензя, выступая в Совбезе ООН, заявил, что российские военно-космические силы не оказывали поддержку сирийской армии в той зоне, где были убиты турецкие военнослужащие. 

Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу оспорил слова Небензи, заявив, что "данные с радаров" зафиксировали пролеты ВВС Сирии и ВКС РФ над указанным районом во время авиаудара.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в свою очередь назвал обстрел на северо-западе Сирии "одним из самых тяжелых моментов" растянувшейся на девять лет войны и призвал участников конфликта к установлению режима тишины.

Напомним, 27 февраля в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара сил режима Башара Асада, поддерживаемого Россией, погибли более 30 турецких военнослужащих, десятки получили ранения.

Турция утверждает, что Россия была заранее уведомлена о местах дислокации турецких военных в Идлибе, однако по ним все равно был нанесен авиаудар.

Минобороны России заявило, что российская сторона непричастна к авиаударам, а сирийская армия обстреляла военных, которые "оказались в боевых порядках отрядов террористов".

В ночь на 28 февраля турецкие военные нанесли с земли и воздуха удары по позициям правительственных сил в Сирии и заявили об уничтожении свыше 50 сирийских солдат в Идлибе.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности. Также Турция созвала экстренное заседание Совета НАТО.

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