Турция заявила об уничтожении свыше 50 сирийских солдат в Идлибе

27 февраля турецкая армия в Сирии потеряла по крайней мере 33 солдат.

Вооруженные силы Турции продолжают наносить удары по целям армии режима Башара Асада на северо-западе Сирии.

Согласно сообщению Министерства национальной обороны, в течение сегодняшнего дня нейтрализованы 56 сирийских солдат, передает Анадолу.

"Кроме того, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 27 февраля в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 военнослужащих Турции. Удар нанесли военно-воздушные силы Сирии. Россия, главный сирийский союзник, заявила, что попавшие под огонь турецкие военные находились среди "террористов", но в Турции это отрицают.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Также Турция созвала экстренное заседание Совета НАТО.