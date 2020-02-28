Основоположник квантовой электродинамики Фримен Дайсон умер

Известный физик-теоретик и популяризатор науки Фримен Дайсон скончался 28 февраля в возрасте 96 лет в США.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на дочь ученого.

"Фримен Дж. Дайсон, математический вундеркинд, оставивший свой след в области атомной физики, прежде чем заняться такими сложными вопросами, как экологическое будущее Земли и мораль войны, умер в пятницу в больнице недалеко от Принстона, штат Нью-Джерси. Ему было 96 лет", - говорится в сообщении.

Дайсон - американский физик-теоретик английского происхождения, один из создателей квантовой электродинамики. Член Лондонского королевского общества (1952) и Национальной академии наук США (1964). Автор работ квантовой теории поля, математической физике, астрофизике, физике низких энергий.

Ученый углубил представления о том, как свет взаимодействует с веществом и создает материальный мир. Он также посвятил исследования гипотезам о будущем Земли и проблемам глобального потепления.

Один из нереализованных проектов, в которых был занят Дайсон, - проект космического корабля, который двигался бы с помощью ядерных взрывов.

Дайсон прославился также как популяризатор и визионер от науки. С исследованиями физика можно ознакомиться на сайте Школы естественных наук Института перспективных исследований (Принстон).