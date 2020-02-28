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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор после гибели турецких военных в Идлибе

В Кремле заявили, что стороны договорились о координации дальнейших действий.

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор после гибели турецких военных в Идлибе
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (архивное фото)
Фото: EPA/UPG

Президент Турции Реджеп Эрдоган и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор после авиаудара в сирийской провинции Эдлиб.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьёзная озабоченность эскалацией напряжённости в Идлибе, повлёкшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции", - говорится в заявлении российского правительства.

Других подробностей не сообщается.

Напомним, в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара сил режима Башара Асада, поддерживаемого Россией, погибли более 30 турецких военнослужащих.

Турция утверждает, что Россия была заранее уведомлена о местах дислокации турецких военных в сирийской провинции Идлиб, однако по ним всё равно был нанесён авиаудар, в результате которого погибли не менее 33 военнослужащих, десятки были ранены.

Минобороны России ранее заявило, что российская сторона непричастна к авиаударам, а сирийская армия обстреляла военных, которые "оказались в боевых порядках отрядов террористов".

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