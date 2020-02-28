Коронавирус в Китае. Рубикон пройден (Репортаж)

По состоянию на утро 28 февраля в Китае заболели коронавирусом 78632, выздоровели 32933 и умерли 2747 человека. При этом с середины февраля определенно выделился тренд: все больше людей излечиваются (хотя есть прецеденты повторного заражения), а количество инфицированных и умерших уменьшается.

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Постепенное восстановление

На графике: красная линия – подтвержденные случаи заражения; желтая – неподтвержденные случаи; синяя – выздоровевшие; черная – погибшие. Можно констатировать: сейчас распространение болезни локализировано, число новых заболевших сокращается, хотя общее количество инфицированных все еще растет.

Внимание лидеров КНР сфокусировано на борьбе с эпидемией и восстановлении производства. При этом пресс-секретарь китайского МИД заявил, что Китай готов помогать другим странам в противодействии распространению вируса, в первую очередь Южной Корее и Японии.

Согласно Чжун Наньшаню, возглавляющему кампанию по борьбе с вирусом, пик эпидемии был в середине февраля, однако он указал, что «пик не равняется перелому» 但峰值不等于拐点. Здесь необходимо отметить вероятность возникновения новых случаев заболевания на фоне внутренней миграции рабочих на вновь открытые предприятия.

Фото: предоставлено автором

Так же главный вирусолог Поднебесной полагает, что взять под контроль эпидемию удастся к концу апреля. Кроме того, он акцентировал: «Ещё точно неясно, что вирус начался именно в Китае» 不一定是发源在中国.

Фото: предоставлено автором

Во всех провинциях, кроме сильно пострадавших от эпидемии, возобновили работу предприятия и общественный транспорт. Лидером по восстановлению экономики является провинция Гуандун, где 82% заводов вновь были запущены.

Власти на местах сейчас должны одновременно решить две сложные задачи. Во-первых, запустить производство, а во-вторых, не допустить повторных вспышек вируса. Ввиду того что транспортные коммуникации еще не перезапущены, работу максимально оперативно возобновляют в регионах, не затронутых эпидемией, а также привлекают местную рабочую силу. Потому что, вернув всех рабочих из вынужденных отпусков, можно нарваться на распространение болезни, а если не запускать работу предприятий, будет страдать экономика.

Фото: предоставлено автором

Но пока только чуть более 40% малого и среднего бизнеса начали работать. Скорее всего, до восстановления нормальной работы учреждений общепита и торговли и до снятия режима карантина занятость предпринимателей средней руки не выйдет на доэпидемический уровень. На дверях и витринах открытых заведений, например, аптек, можно увидеть надпись «дезинфицировано» 店内已消毒.

Фото: предоставлено автором

Люди активно подстраиваются под экстремальные условия и заказывают еду на дом с помощью приложения mei tuan 美团, помогая директорам ресторанов занять персонал. Развозку же пищи обеспечивают сорвиголовы в фирменных желтых одеждах на скутерах, для них архиважно привезти заказ вовремя – это влияет на их рейтинг. На фото доставщик лихо рассекает темную мглу пустынного города.

Фото: предоставлено автором

При этом режим карантина сохраняется – необходимо ходить в маске и при первых симптомах заболевания немедленно обращаться к врачам. За сокрытие болезни предусмотрена уголовная и административная ответственность. На станциях метрополитена дежурят служащие в костюмах биологической защиты.

Фото: предоставлено автором

В такси и других видах общественного транспорта необходимо отсканировать код, который определит местоположение пассажира, дабы понять, на какой станции он зашел в подземку и так далее. Это помогает локализировать эпидемию.

Фото: предоставлено автором

На обычно оживленных вечерних улицах в центре крайне немноголюдно. Яркими огнями сверкают вывески магазинов.

Фото: предоставлено автором

Редки работающие точки с уличной едой.

Фото: предоставлено автором

А вот так выглядит открытая фруктовая лавка «Тиен цзя» tian jia 天加.

Фото: предоставлено автором

Ее владелец, мистер Джао, рассказывает, что продолжил торговлю во время карантина после того, как стал выполнять необходимые действия по безопасности, а именно: проверять температуру датчиком у посетителей и записывать их имена в специальный журнал. Однако из-за эпидемии количество покупателей резко упало. По его словам, сейчас число клиентов составляет только четверть от доэпидемического периода. Он разрешил себя сфотографировать. Во время разговора он немного опустил маску чтобы покурить.

Фото: предоставлено автором

Некоторые районы все еще остаются закрытыми.

Фото: предоставлено автором

Многоэтажки – плоды строительного бума, призванного восстановить китайскую экономику после кризиса 2008 года и улучшить уровень жизни людей. Тогда инфраструктурные инвестиции стали одним из экономических драйверов Поднебесной. Сегодня они светятся, как говорят китайцы, «ослепительно» hui huang 辉煌, потому что люди проводят карантинные вечера дома.

Экономические последствия

Эпидемия уже принесла долгоиграющие негативные экономические последствия и стала угрожать рецессией. Основной проблемой и экономическим риском является отсутствие понимания: когда же завершится эпидемия.

Очевидно, что из-за простоя производства наиболее пострадает реальный сектор. Так, если в декабре 2019 года рост промышленности составил 5.7% (в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года), а инвестиции декабря 2019 на 5.4%, то цифры за первые месяцы и полугодие 2020-го будут явно ниже.

Согласно оценке агентства Bloomberg, коронавирус замедлит экономику КНР в этом году на 0.2%, то есть на $25 млрд, а в первом полугодии рост ВВП Китая составит около 5%, хотя в дальнейшем стабилизируется и вернется к отметке 5.5-5.6%.

Сфера услуг составила более половины экономики (53.9%) в 2019 году. Карантин нанес серьезный ущерб этому сектору, полностью застопорив туристическую отрасль и не дав китайцам на полную насладится шоппингом и потреблением всяческих благ на новогодние праздники.

В итоге в 2020-м экономика недосчиталась серьезной суммы денег, ведь в 2019 году за время новогодних каникул выручка от торговли и общепита составила около $150 млрд, а выручка туристического сектора составила тогда $70 млрд.

Фото: EPA/UPG

Отдельно здесь стоить отметить культурный фактор – посещения кинотеатра qu dian ying yuan 去电影院 – привычку китайцев ходить в кинотеатры в свободное время. Из-за коронавируса в этом году залы для просмотра фильмов были закрыты и 7 запланированных кинопремьер были перенесены, а они, по прогнозам, должны были принести прокатчикам ￥1 млрд или $145 млн в первые дни каникул.

Даже сейчас, спустя месяц после начала борьбы с эпидемией, поток покупателей на улицах составляет только 10-15% от их обычного числа.

Не надо, как говорят китайцы, «быть абсолютно умным» cong ming jue ding 聪明绝顶, чтобы предвидеть: рынки Китая в начале февраля обвалятся. Уже сейчас индексы снизились более чем на 8%, а юань просел на 1.5% в отношении к последнему торговому дню перед китайским новым годом.

Впрочем, у китайцев есть четкая цель – купировать рецессию, поэтому Народный банк КНР влил дополнительные $174 млрд на рынки с целью стабилизации индексов и курса юаня.

Очевидно, что, имея триллионные золотовалютные запасы ($3.1 трлн) Поднебесная и в дальнейшем будет прибегать к интервенциям в случае падения рынков или резкого ослабления юаня на фоне неблагоприятных новостей про эпидемию. В тоже время правительство выделило ￥953.5 млрд ($135.8 млрд) на борьбу с вирусом, финансируя производства, которые помогают противостоять эпидемии.