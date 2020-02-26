Помпео обвинил Китай и Иран в сокрытии информации о коронавирусе

Эти страны являются лидерами по количеству инфицированных и жертв COVID-19.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай и Иран в цензуре и попытках скрыть данные о масштабах распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает АР.

Помпео раскритиковал Пекин за то, что китайские власти выдворили из страны трех журналистов The Wall Street Journal и заявил, что доступ к правдивой информации о вирусе важен для общественности и медиков.

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Изгнание наших журналистов вновь разоблачает проблему правительства, которая привела к атипичной пневмонии, а теперь и коронавирусу, а именно к цензуре. Это может иметь смертельные последствия", - сказал Помпео о Китае.

"Если бы Китай позволил своим и иностранным журналистам и медикам свободно говорить и получать информацию, китайские чиновники и представители других стран гораздо лучше подготовились бы к ответу на этот вызов", - сказал главный дипломат США во время пресс-конференции в Госдепартаменте.

В отношении Ирана, который сейчас занимает второе место по количеству инфекций после Китая, и где накануне коронавирусом заразился замглавы минздрава, Помпео сказал, что США "глубоко обеспокоены" тем, что правительство "возможно, скрыло важные сведения о вспышке болезни".

"Все страны, включая Иран, должны рассказать правду о коронавирусе и сотрудничать с международными организациями по оказанию помощи", - подчеркнул Помпео.

Ранее сообщалось, что Иран - один из трех новых очагов эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 наряду с Италией и Южной Кореей.

По состоянию на 25 февраля там официально зарегистрировали 95 случаев заражения, 15 человек умерли, в том числе трое - за последние сутки.

В Китае зафиксировано более 80 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Известно о более чем 2 тысячах смертей.

В то же время уже более 30 тыс. человек в мире вылечены от коронавируса.