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Коронавирус попал в Грецию

Заболевшая женщина недавно приехала из Италии.

Коронавирус попал в Грецию
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

Первый случай коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрирован в Греции.

Как сообщает Reuters, 38-летняя гражданка Греции заболела после посещения северной Италии, ставшей одним из трех новых очагов COVID-19 наряду с Ираном и Южной Кореей.

Местное издание Ekathimerini указывает, что женщина находится в Салониках на севере Греции. Ее семью решили изолировать на 14-дневный карантин.

Власти Греции напомнили, что в 80% случаев коронавирусная болезнь не представляет серьезной опасности.

Напомним, что в Италии за последние сутки число инфицированных коронавирусом выросло почти на 100 человек. 25 февраля количество зараженных в Италии было 229 человек, сегодня, 26 февраля, - 322 больных. Скончались 10 человек, один выздоровел.

Вспышка в Италии привела к тому, что коронавирус попал в целый ряд соседних стран: Швейцарию, Австрию, Хорватию, Алжир, Грецию.

В Китае, где находится первичный очаг к распространения инфекции, от нее умерли более 2700 человек.

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