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В Алжире подтвердили первый случай коронавируса

Заболевание обнаружили у итальянца, который прибыл в страну 17 февраля.

В Алжире подтвердили первый случай коронавируса
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

Власти Алжира подтвердили первый случай заболевания коронавирусом нового типа.

COVID-19 обнаружен у итальянца, который прибыл в Алжир 17 февраля.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По словам министра здравоохранения Алжира, мужчина находится на карантине.

Таким образом, Алжир стал второй африканской страной, в которой подтвержден случай коронавируса.

Ранее появление COVID-19 зафиксировали в Египте.

Напомним, по состоянию на утро 25 февраля, в мире зафиксировано более 80 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Известно о 2699 смертях.

Первые случаи заболевания 25 февраля зафиксированы в нескольких европейских странах. Почти все они связаны с Италией.

В Италии, по последним данным, жертвами коронавируса стали уже 11 человек.

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