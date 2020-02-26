В Алжире подтвердили первый случай коронавируса

Власти Алжира подтвердили первый случай заболевания коронавирусом нового типа.
COVID-19 обнаружен у итальянца, который прибыл в Алжир 17 февраля.
Об этом сообщает Al Jazeera.
По словам министра здравоохранения Алжира, мужчина находится на карантине.
Таким образом, Алжир стал второй африканской страной, в которой подтвержден случай коронавируса.
Ранее появление COVID-19 зафиксировали в Египте.
Напомним, по состоянию на утро 25 февраля, в мире зафиксировано более 80 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Известно о 2699 смертях.
Первые случаи заболевания 25 февраля зафиксированы в нескольких европейских странах. Почти все они связаны с Италией.
В Италии, по последним данным, жертвами коронавируса стали уже 11 человек.