Всем, кто прибывает в Украину, будут измерять температуру, - Аваков

Введение температурного контроля планируется и на КПВВ на линии разграничения.

Силами Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения Украины будут проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию страны.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232. Сегодня, к примеру, такими группами было на пункте пропуска "Тиса" осмотрено около 1 тыс. человек", - сказал глава МВД.

Аваков добавил, что планируется введение температурного контроля и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

По словам главы МВД, группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно. Все они обеспечены необходимыми средствами защиты, подчеркнул министр. В случае фиксирования у граждан повышенной температуры и начальных признаков заболевания, они будут отправлены на дополнительные обследования.

Напомним, Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за коронавируса.

По состоянию на вечер 25 февраля, число жертв COVID-19 в Италии возросло до 11, заболели более 300 человек.

Случаи заболевания COVID-19 выявлены в Румынии, Хорватии, Австрии. Все они связаны с Италией.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован и в Швейцарии, которая граничит с Италией.