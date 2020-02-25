В Черновицкой ОГА опровергли случай коронавируса у вернувшейся из Италии женщины

Ни одного подтвержденного случая коронавируса COVID-19 на территории Буковины нет.

Об этом во время брифинга заявила заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак.

Медики пока наблюдают за женщиной, которая вернулась из Италии и обратилась за помощью из-за повышения температуры. Она находится в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы, сообщает пресс-служба ОГА.

"Женщина прилетела из итальянского города Бергамо в Сучаву, а оттуда автомобилем отправилась в Черновцы. Поскольку она могла контактировать с зараженными на коронавирус, ее изолировали. Пациентка получает адекватное лечение, взяты материалы для всех необходимых исследований, ждем результат", - отметила заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

По словам в. о. директора Черновицкого областного лабораторного центра Минздарва Натальи Гопко, пока нет никаких оснований считать, что обнаружили именно случай коронавируса.

Она также сообщила, что в пункте пропуска "Порубное" уже начали измерять температуру лицам, которые прибывают из стран, где зафиксированы случаи коронавируса. Пограничникам для этого передали бесконтактные термометры.

Ранее сегодня Минздрав опроверг подозрение на коронавирус на Закарпатье. Мужчину с ОРВИ изолировали, так как он контактировал с китайцами в Венгрии.