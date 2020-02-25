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"Киевспецтранс" намерен реконструировать полигон твердых бытовых отходов за 403,2 млн гривен

На полигоне захороняются 40-45% отходов Киева и частично Обуховского района, объем захоронения - 450-500 тыс. тонн в год.

"Киевспецтранс" намерен реконструировать полигон твердых бытовых отходов за 403,2 млн гривен
Фото: Сегодня

Компания "Киевспецтранс", осуществляющая вывоз и утилизацию мусора в столице, объявила тендер на реконструкцию и техническое переоборудование полигона твердых бытовых отходов №5 в селе Подгорцы, Обуховского района Киевской области, с ожидаемой стоимостью 403,218 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно им, исполнителю необходимо будет изменить геометрические параметры дамб обваловки, обустроить дренаж в теле дамб, построить насосную станцию перекачки дренажных вод, построить 2 противорадиационных укрытия на 20 человек каждое и т.д..

Отмечается, что на полигоне захороняются 40-45% отходов Киева и частично отходы Обуховского района. Объем захоронения составляет 450-500 тыс. тонн в год.

Срок выполнения работ - в течение 18 календарных месяцев с даты подписания договора.

Конечный срок подачи предложений - 26 марта, аукцион назначен на 4 мая.

Напомним, коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" отправит на утилизацию в Румынию 70 тонн батареек. Договор с подрядчиком, который обеспечит их вывоз, подписали в понедельник, 3 февраля.

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Источник: "Украинские новости"
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