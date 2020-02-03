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Киев отправит на утилизацию в Румынию 70 тонн батареек

Столичные власти пять лет собирали их, но ничего с ними не делали.

Коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" отправит на утилизацию в Румынию 70 тонн батареек. Договор с подрядчиком, который обеспечит их вывоз, подписали в понедельник, 3 февраля.

Об этом сообщил заместитель главы Киевгорадминистрации Петр Пантелеев.

Фото: facebook.com / Petr Panteleev

"Уже в начале апреля почти 3,5 млн батареек поедут на переработку, а не на полигоны. Ведь батарейки - это колоссальный загрязнитель почвы. Предприятие, которое будет осуществлять переработку, находится в Румынии", - говорится в фейсбуке Пантелеева.

В фейсбуке общественной организации "Батарейки, сдавайтесь" говорится, что последние пять лет "Киевкоммунсервис" собирал батарейки, но ничего с ними не делал и хранил у себя на складе.

"А теперь, когда мы получили первое в истории Украины разрешение на вывоз батареек в Европу - они наконец поедут на переработку", - заявила организация.

Фото: facebook.com / Petr Panteleev

Тендер на вывоз батареек выиграл партнер "Батареек", компания "Экологические инвестиции". Стоимость услуг - 3,146 млн гривен.

Утилизация будет происходить на румынском заводе GreenWEEE.

"Переработку этих батареек оплатит КП «Киевкоммунсервис» с прибыли предприятия. Они заработали эти средства, предоставляя услуги киевлянам по вывозу мусора", - говорится в сообщении.

"Батарейки" отмечают, что этот тендер не решает проблему с переработкой.

"За 5 лет киевлянам вместе с «Киевкоммунсервисом» удалось собрать 70 тонн батареек, [но] в это же время киевляне купили примерно 1625 тонн новых батареек, в 23 раза больше. Чтобы собирать и перерабатывать больше коммунальных средств не хватит, этот процесс должны оплачивать и организовывать производители батареек и торговые сети (так, как это происходит в Европе)", - отмечают в организации.

Напомним, что в Украине нет ни одного предприятия, которое надлежащим образом может утилизировать и перерабатывать батарейки.

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