В понедельник утром в центре Львова полицейские задержали 40-летнего местного жителя, водителя автомобиля Mercedes S500, которого подозревают в попытке поджога ворот Львовского СИЗО, а также двух отделов полиции - Галицкого на ул. Мартовича и Шевченковского - на ул. Академика Кучера.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Представитель Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Мирослав Демкив рассказал, что сегодня утром около 7:30 неизвестный на автомобиле подъехал к воротам Львовского СИЗО, бросил под ворота автомобильную шину и поджег ее, после чего сел в автомобиль и уехал. На место происшествия вызвали пожарных, огонь потушили. Об инциденте сообщили в полицию.
Позже к правоохранителям обратился сам поджигатель.
"Мужчина представился Наполеоном и сообщил, что он сейчас находится в 88-м номере одного из отелей в центральной части города. Он рассказал, что он совершил три поджога. Туда же сразу направили экипаж", - рассказал командир взвода патрульной полиции Александр Савицкий.
В номере подозреваемого не обнаружили, но его автомобиль стоял возле отеля. Позже мужчину все же задержали - на проспекте Свободы в центре города. Во время задержания он вел себя неадекватно и агрессивно - пересел на пассажирское сиденье и закрылся в автомобиле.
"Была реальная угроза жизни и здоровью полицейских, поэтому приняли решение разбить окно. Водительпытался сбежать, но был сразу задержан. При визуальном осмотре автомобиля обнаружили две шины в багажнике и одну в салоне", - пояснил Савицкий.
В полиции уточнили, что открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до пяти лет.
Напомним, ранее во Львове сожгли автомобиль Mitsubishi Colt, который принадлежал львовской корреспондентке украинской службы "Радио Свобода" Галине Терещук и ее мужу, журналисту Василию Терещуку.