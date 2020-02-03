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​Во Львове неадекватный мужчина пытался поджечь два отделения полиции и СИЗО

О попытках поджога он сам сообщил в полицию, представившись Наполеоном.

​Во Львове неадекватный мужчина пытался поджечь два отделения полиции и СИЗО
Фото: lv.npu.gov.ua

В понедельник утром в центре Львова полицейские задержали 40-летнего местного жителя, водителя автомобиля Mercedes S500, которого подозревают в попытке поджога ворот Львовского СИЗО, а также двух отделов полиции - Галицкого на ул. Мартовича и Шевченковского - на ул. Академика Кучера.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Представитель Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Мирослав Демкив рассказал, что сегодня утром около 7:30 неизвестный на автомобиле подъехал к воротам Львовского СИЗО, бросил под ворота автомобильную шину и поджег ее, после чего сел в автомобиль и уехал. На место происшествия вызвали пожарных, огонь потушили. Об инциденте сообщили в полицию.

Позже к правоохранителям обратился сам поджигатель.

"Мужчина представился Наполеоном и сообщил, что он сейчас находится в 88-м номере одного из отелей в центральной части города. Он рассказал, что он совершил три поджога. Туда же сразу направили экипаж", - рассказал командир взвода патрульной полиции Александр Савицкий.

В номере подозреваемого не обнаружили, но его автомобиль стоял возле отеля. Позже мужчину все же задержали - на проспекте Свободы в центре города. Во время задержания он вел себя неадекватно и агрессивно - пересел на пассажирское сиденье и закрылся в автомобиле.

"Была реальная угроза жизни и здоровью полицейских, поэтому приняли решение разбить окно. Водительпытался сбежать, но был сразу задержан. При визуальном осмотре автомобиля обнаружили две шины в багажнике и одну в салоне", - пояснил Савицкий.

Фото: zaxid.net

В полиции уточнили, что открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до пяти лет.

Фото: zaxid.net

Напомним, ранее во Львове сожгли автомобиль Mitsubishi Colt, который принадлежал львовской корреспондентке украинской службы "Радио Свобода" Галине Терещук и ее мужу, журналисту Василию Терещуку.

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